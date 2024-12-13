Зробіть одну важливу річ в TikTok, щоб збільшити пам'ять на телефоні: функція, про яку мало хто знає

Коли ви користуєтесь TikTok, то він швидко запам'ятовує ваші вподобання і показує контент на основі цього. Проте, історія ваших переглядів не лише займає зайву пам'ять на телефоні, але й значно вповільнює роботу застосунка.

Чи можна очистити історію переглядів в TikTok та як це зробити, розповіли в @tvoi.agency.

Де шукати історію ваших переглядів в TikTok

Натискаєте на значок профілю, який розташований в нижньому правому куті екрану.

Обираєте значок з трьома паралельними лініями у верхньому правому куті.

Натискаєте пункт "Налаштування та конфіденційність", після цього "Центр активності".

Саме тут ви побачите галерею з усіма відео, які ви переглянули протягом останніх 180 днів. Ви можете знову переглянути будь-яке з них за бажання.

Як очистити історію переглядів в TikTok

На цій сторінці ви можете видалити кілька чи й всі відео з історії переглядів. Для цього:

Перебуваючи на сторінці з історією, натисніть "Виберіть" (верхній правий кут). Ви побачите, що у верхньому правому куті над кожним відео з'явилося порожнє "віконечко" у вигляді кола.

Натискайте на кола тих відео, які ви б хотіли видалити з історії. Після цього натисність на червону кнопку "Видалити" (нижній правий кут).

Ви також можете швидко видалити всю історію переглядів, для цього натисність на "Вибрати всю історію переглядів" (лівий нижній кут) і натисніть "Видалити".

Як бачите, все дуже просто, але мало хто з користувачів TikTok задумується над тим, що існує така корисна функція.

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