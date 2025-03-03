Зробіть ось це – і цибуля ніколи не випускатиме стрілки: поради досвідчених господарів

Якщо цибуля починає випускати квітконоси, урожаю можна не чекати, бо цибулини будуть дрібними чи взагалі не сформуються.
Досвідчені господарі знають, що стрілки найчастіше з’являються з трьох причин. Тому дають прості рекомендації, які дозволять уникнути стрілкування цибулі. Розповідаємо, що треба робити, щоб цибуля не випускала стрілок.
Чому цибуля йде в стрілки: що робити, щоб цього не сталося
- Якщо посадковий матеріал зберігається за неналежної температури. Не можна тримати цибулю в приміщенні, де температура нижча п'яти градусів, інакше після висаджування в ґрунт вона зацвіте. Сіянку треба зберігати в темному, теплому й сухому місці.
- Перед садінням цибулю не оброблено розчином і не адаптовано до висівання. Для придбаної цибулі-сіянки треба облаштувати належну адаптацію перед висіванням. За два тижні до садіння покладіть цибулю в тепле сухе місце, головне, щоб температура була кімнатною, інакше вона проростатиме. Якщо немає часу витримувати сіянку впродовж двох тижнів, зробіть цибулі теплу ванну. Налийте у ємність теплу воду, викладіть цибулю, залиште на 3 години. Потім дістаньте сіянку й висушіть, зберігайте за кімнатної температури в сухому темному місці до висівання.
- Порушено належні умови догляду за цибулею. Овоч треба правильно висівати, поливати й підживлювати.
Як правильно садити цибулю, щоб не йшла у стрілки
- Посівний матеріал має бути середнього розміру, бо більші цибулини схильні до випускання стрілок. Велику цибулю краще садити для зеленого пера.
- Не можна садити цибулю в холодну землю, треба, щоб ґрунт добре прогрівся. Найкраще садити цибулю, коли на березі з’являються листочки. Це означає, що земля добре нагрілася і можна сміливо приступати до висівання городніх культур.
- Під час висаджування важливо зберігати достатню дистанцію між цибулинами. Інакше вони не розвиватимуться, а ростимуть вгору й випускатимуть стрілки.
- Не можна робити поливання грядки з цибулею холодною водою, через стрес вона почне випускати стрілки.
- Надмірне підживлення азотом може призвести до швидкого росту зеленої маси та цвітіння цибулі. Вона почне випускати стрілки й не формуватиме цибулини.
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