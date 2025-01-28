Зробіть ось так – і риба більше не прилипатиме до сковорідки: секрет німецьких господинь

Ці прості поради допоможуть уникнути проблеми прилипання шматків риби до сковороди під час смаження.
Смажену рибу люблять в усьому світі, і кожна господиня має свій секрет її приготування. Однак під час смаженя виникає одна найпопулярніша проблема – прилипання шматків до сковорідки. Через що риба розвалюється, втрачаючи не лише свій привабливий вигляд, а й ніжний смак. Однак німецькі господині, пише ресурс pixelinform.com, знають, як уникнути цієї халепи і радо поділилися своїми секретами приготування смаженої рибки.
Як правильно смажити рибу, щоб вона не прилипала до сковороди
- Крок перший. Підготуйте сковорідку, її треба добре розжарити. Це вкрай важливо. Тоді риба матиме рум’яну та хрумку скориночку, шматки не прилипатимуть і не розвалюватимуться, повністю збережуть свій ніжних смак та соковитість. Насипте необхідну кількість олії, щоб забезпечити рівномірне обсмажування.
- Крок другий. Перед смаженням на рибі треба зробити кілька неглибоких надрізів, щоб вона рівномірно готувалася. Потім шматки варто обваляти в паніруванні. Саме воно не дозволятиме шкірці прилипати до сковороди і створить тонкий хрусткий шар, який запобігатиме пересушуванню.
- Крок третій. За бажанням можна обмокнути рибу у збитих яйцях. Таким чином вона вийде значно ніжнішою та соковитішою. А щоб вона не прилипла і не пригоріла, додайте трохи більше олії, ніж зазвичай. Шар із яйця та панірування не дасть їй потрапити всередину, тому можна не боятися, що риба вийде жирною.
Читайте також:
Як за декілька хвилин позбутися неприємного запаху з кухонної мийки
Кладіть це раз на місяць у бачок – і навіть найстаріший унітаз сяятиме бездоганною чистотою
Досвідчені господині ніколи не викидають використані пакетики чаю, і ось чому