Зробіть ось так – і риба більше не прилипатиме до сковорідки: секрет німецьких господинь

Смажену рибу люблять в усьому світі, і кожна господиня має свій секрет її приготування. Однак під час смаженя виникає одна найпопулярніша проблема – прилипання шматків до сковорідки. Через що риба розвалюється, втрачаючи не лише свій привабливий вигляд, а й ніжний смак. Однак німецькі господині, пише ресурс pixelinform.com, знають, як уникнути цієї халепи і радо поділилися своїми секретами приготування смаженої рибки.

Як правильно смажити рибу, щоб вона не прилипала до сковороди

Крок перший. Підготуйте сковорідку, її треба добре розжарити. Це вкрай важливо. Тоді риба матиме рум’яну та хрумку скориночку, шматки не прилипатимуть і не розвалюватимуться, повністю збережуть свій ніжних смак та соковитість. Насипте необхідну кількість олії, щоб забезпечити рівномірне обсмажування.

Підготуйте сковорідку, її треба добре розжарити. Це вкрай важливо. Тоді риба матиме рум’яну та хрумку скориночку, шматки не прилипатимуть і не розвалюватимуться, повністю збережуть свій ніжних смак та соковитість. Насипте необхідну кількість олії, щоб забезпечити рівномірне обсмажування. Крок другий. Перед смаженням на рибі треба зробити кілька неглибоких надрізів, щоб вона рівномірно готувалася. Потім шматки варто обваляти в паніруванні. Саме воно не дозволятиме шкірці прилипати до сковороди і створить тонкий хрусткий шар, який запобігатиме пересушуванню.

Перед смаженням на рибі треба зробити кілька неглибоких надрізів, щоб вона рівномірно готувалася. Потім шматки варто обваляти в паніруванні. Саме воно не дозволятиме шкірці прилипати до сковороди і створить тонкий хрусткий шар, який запобігатиме пересушуванню. Крок третій. За бажанням можна обмокнути рибу у збитих яйцях. Таким чином вона вийде значно ніжнішою та соковитішою. А щоб вона не прилипла і не пригоріла, додайте трохи більше олії, ніж зазвичай. Шар із яйця та панірування не дасть їй потрапити всередину, тому можна не боятися, що риба вийде жирною.

Читайте також:

Як за декілька хвилин позбутися неприємного запаху з кухонної мийки

Кладіть це раз на місяць у бачок – і навіть найстаріший унітаз сяятиме бездоганною чистотою

Досвідчені господині ніколи не викидають використані пакетики чаю, і ось чому