Зробіть ось це, щоб огірки були хрусткими, соковитими й не гірчили: секрети правильного догляду

Хрускіт свіжого ароматного огірка — це неймовірна насолода, особливо, якщо він вирощений на власному городі. Але іноді плоди виростають деформованими, сухими та гіркими. Однак цього легко уникнути, якщо знати, як правильно доглядати за грядкою з огірками.

Правильний полив. Щоб огірочки були ароматними й солодкими, їх треба регулярно поливати. Адже ця культура дуже чутлива до нестачі вологи. Якщо рослині не вистачає води, вона починає накопичувати кукурбітацини — речовини, які спричиняють гіркоту. Поливайте регулярно і рясно, особливо у спекотні дні, раз на день, вранці чи ввечері. Для поливу використовуйте теплу, відстояну воду. Під час формування плодів полив має бути особливо щедрим — 5–8 літрів води на кущ.

Захист від перегріву. Якщо температура ґрунту чи повітря піднімається вище +30 °C, рослина відчуває стрес, і плоди стають гіркими та сухими. У спеку треба притіняти огірки агроволокном чи садити поруч кукурудзу й соняшник. Мульча з трави або соломи допомагає утримувати вологу всередині та знижує температуру біля коренів.

Підживлення. Щоб огірки були хрусткими, їх треба підживлювати добривами з умістом калію та магнію. Якщо цих мікроелементів не вистачатиме, плоди виростуть водянистими та деформованими. Використовуйте добрива на основі деревного попелу, настою кропиви або комплексні мінеральні суміші з позначкою NPK 10-10-20. У період плодоношення підживлювати треба кожні 7–10 днів.

Вчасний збір. Переспілі огірки втрачають хрускіт, накопичують насіння й починають гірчити. Збирайте огірки кожні 2 дні, коли вони ще ніжні та пружні. Не допускайте переростання, навіть один «гігант» на кущі може зупинити розвиток інших плодів.