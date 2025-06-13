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Зробіть ось це, щоб огірки були хрусткими, соковитими й не гірчили: секрети правильного догляду
Як правильно доглядати за огірками, щоб зібрати великий урожай надзвичайно смачних плодів: поради досвідчених господарів.
Хрускіт свіжого ароматного огірка — це неймовірна насолода, особливо, якщо він вирощений на власному городі. Але іноді плоди виростають деформованими, сухими та гіркими. Однак цього легко уникнути, якщо знати, як правильно доглядати за грядкою з огірками.
Щоб огірки були хрусткими та соковитими: 5 порад, як уникнути гіркоти й отримати смачні плоди
Правильний полив. Щоб огірочки були ароматними й солодкими, їх треба регулярно поливати. Адже ця культура дуже чутлива до нестачі вологи. Якщо рослині не вистачає води, вона починає накопичувати кукурбітацини — речовини, які спричиняють гіркоту. Поливайте регулярно і рясно, особливо у спекотні дні, раз на день, вранці чи ввечері. Для поливу використовуйте теплу, відстояну воду. Під час формування плодів полив має бути особливо щедрим — 5–8 літрів води на кущ.
Захист від перегріву. Якщо температура ґрунту чи повітря піднімається вище +30 °C, рослина відчуває стрес, і плоди стають гіркими та сухими. У спеку треба притіняти огірки агроволокном чи садити поруч кукурудзу й соняшник. Мульча з трави або соломи допомагає утримувати вологу всередині та знижує температуру біля коренів.
Підживлення. Щоб огірки були хрусткими, їх треба підживлювати добривами з умістом калію та магнію. Якщо цих мікроелементів не вистачатиме, плоди виростуть водянистими та деформованими. Використовуйте добрива на основі деревного попелу, настою кропиви або комплексні мінеральні суміші з позначкою NPK 10-10-20. У період плодоношення підживлювати треба кожні 7–10 днів.
Вчасний збір. Переспілі огірки втрачають хрускіт, накопичують насіння й починають гірчити. Збирайте огірки кожні 2 дні, коли вони ще ніжні та пружні. Не допускайте переростання, навіть один «гігант» на кущі може зупинити розвиток інших плодів.
Стійкі сорти. Треба вибирати гібриди та сорти, які генетично не накопичують гіркоти. Серед них — «Зозуля», «Кураж», «Герман», «Адам» та інші. Сучасні гібриди не тільки смачні, а й стійкі до хвороб і несприятливих погодних умов.