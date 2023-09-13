Зробіть так, коли будете самі вдома: як фольга на дверній ручці допоможе вас захистити

Часто залишаєтеся в будинку на самоті і переймаєтесь за безпеку? В Мережі дали кілька важливих порад, які допоможуть вам захистити свою оселю від крадіїв.

Навіть якщо ви не маєте можливості встановити дорогу систему відеоспостереження, це не означає, що ви зовсім не зможете розпізнати потенційну загрозу.

В Мережі, наприклад, активно обговорюють цікавий лайфгак. Якщо ви залишилися самі вдома і боїтесь злодіїв, існує простий спосіб. Потрібно просто наклеїти на дверну ручку фольгу. Якщо хтось буде намагатися проникнути до вашого будинку, фольга просто розірветься і ви точно це помітите. Такий варіант практично безкоштовний, адже фольгу часто можна знайти на кухні. Але він допоможе застерегти від непроханих гостей.

Ще одним доволі простим рішенням є використання горнятка на дверній ручці. Просто поставте будь-який кухоль з внутрішньої сторони квартири на ручку. Якщо вночі дверна ручка провернеться від проникнення злодіїв, горнятко відразу впаде. Шум точно вас розбудить, та ще й налякає крадіїв.

Існує й кілька порад, які допоможуть захистити квартиру від проникнення крадіїв. Насамперед, не потрібно економити на вхідних дверях та замках. Довіртеся професіоналам і не ставте двері самотужки. Часом буває, що двері відчинити неможливо, але коробка дверей прилягає нещільно і її можна просто витягнути.

Можна поставити муляжі відеокамер спостереження, це також відлякає потенційних злодіїв. Дуже важливо, щоб вони виглядали дійсно реалістично. За можливості, звичайно, краще поставити справжню систему відеоспостереження. Також можна поставити таймери на включення світла. Вони будуть вмикатися в певний час доби. Коли будинок виглядає, наче в ньому хтось є, малоймовірно, що крадії вирішать туди потрапити.

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