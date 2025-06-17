Як заряджати телефон, щоб батарея довго тримала заряд / © Pexels

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Більшість користувачів навіть не здогадуються, що деякі щоденні звички під час зарядки смартфона поступово знищують батарею. І хоча сучасні гаджети мають захист від перезарядження, неправильне використання акумулятора все ж скорочує його ресурс. Але є кілька простих правил, які допоможуть зберегти заряд довше і подовжать життя вашого смартфона.

Що треба зробити перед заряджанням смартфона, щоб акумулятор довго не розряджався

Зніміть чохол. Під час заряджання смартфон нагрівається. Якщо він буде у чохлі, тепло не відводитиметьсяся, що погіршує стан батареї. Щоб уникнути перегріву, завжди знімайте чохол перед підключенням до зарядного пристрою.

Покладіть гаджет на рівну прохолодну поверхню. Це дозволить телефону охолоджуватися рівномірно, не створюючи додаткового теплового навантаження на акумулятор.

Які помилки вбивають батарею: про це треба знати

Не заряджайте смартфон до 100% і не розряджайте до нуля.

Ідеальний рівень заряду — від 50 до 80%. Повна зарядка і глибока розрядка зношують акумулятор значно швидше.

Не залишайте телефон на зарядці на ніч

Хоча більшість сучасних моделей зупиняють зарядку на 100%, процес періодичного підживлення все одно навантажує акумулятор і створює надлишкове тепло.

Додаткові поради, щоб заряд тримався довше

Використовуйте режим енергозбереження. Увімкніть цей режим, коли заряд менше 30% або якщо не буде доступу до зарядного пристрою упродовж тривалого часу. Зменшіть яскравість екрану або вмикайте автоналаштування. Яскравий екран — один із найбільших «пожирачів» заряду. Автоматичне регулювання допоможе заощадити енергію. Вимикайте Wi-Fi, Bluetooth і геолокацію, коли не користуєтесь. Ці функції працюють у фоновому режимі та споживають заряд, навіть якщо вони зараз не потрібні. Закривайте непотрібні додатки. Програми, які залишились у фоновому режимі, можуть продовжувати споживати енергію. Регулярно переглядайте запущені додатки та вимикайте ті, які не використовуєте. Оновлюйте прошивку смартфона. Виробники постійно оптимізують роботу системи. Свіжі оновлення часто покращують енергоефективність.