Зробіть це просто зараз: як підготувати будинок до морозів та відключень світла — дієві поради

Сезон морозів скоро / © pexels.com

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Перед настанням холодів українцям варто перевірити опалювальне обладнання, електропроводку та подбати про пожежну безпеку в оселі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій нагадали основні правила, які допоможуть підготувати житло до зими та зменшити ризик пожеж і нещасних випадків.

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Як підготувати опалення до морозів

Перед початком опалювального сезону потрібно оглянути піч, камін і димохід. Важливо перевірити, чи немає тріщин та інших пошкоджень, очистити димохід від сажі й переконатися, що тяга працює належним чином.

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Підготуйте будинок о морозів / © ДСНС

Якщо будинок опалюється газовим або твердопаливним котлом, варто замовити технічний огляд обладнання у фахівців. Це допоможе вчасно виявити несправності, які можуть призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

Що перевірити в електромережі

Перед зимою необхідно оглянути електропроводку, розетки, вимикачі та подовжувачі. Пошкоджені кабелі й несправні елементи потрібно замінити.

Безпека в будинку / © ДСНС

Також слід дотримуватися правил користування електроприладами: не перевантажувати мережу та не підключати одночасно кілька потужних пристроїв до однієї розетки. Електрообігрівачі не можна залишати ввімкненими без нагляду.

Як безпечно користуватися генератором

Під час відключень світла генератор може стати джерелом резервного живлення. Однак перед використанням необхідно перевірити його технічний стан і підготувати запас пального.

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Генератор заборонено запускати в будинку, гаражі, підвалі чи будь-якому іншому закритому приміщенні. Його потрібно встановлювати просто неба, щонайменше за шість метрів від вікон, дверей і вентиляційних отворів, з урахуванням вимог виробника.

Причина — чадний газ у вихлопах генератора. Він не має кольору й запаху, але може спричинити тяжке отруєння та смерть.

Де зберігати пальне та газові балони

Бензин та інше пальне потрібно тримати в герметичних ємностях, призначених для цього, подалі від вогню й нагрівальних приладів. Не можна зберігати запаси пального поруч із печами, котлами та іншими джерелами тепла.

Газові балони слід розміщувати відповідно до правил безпеки — у спеціально облаштованих і вентильованих місцях. Необхідно також регулярно перевіряти стан обладнання та герметичність з'єднань.

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Якщо в приміщенні з'явився запах газу, не можна вмикати або вимикати електроприлади. Якщо це безпечно, потрібно перекрити подачу газу, залишити приміщення та зателефонувати до аварійної газової служби з безпечного місця.

Вогнегасники Фото ілюстративне / © pexels.com

Які засоби пожежної безпеки мають бути вдома

У приватному будинку рекомендують установити датчики диму, а за потреби — і датчики чадного газу. Їхню справність та елементи живлення слід перевіряти регулярно.

Також варто мати вогнегасник, відповідний до можливих типів загоряння. Важливо стежити за його станом і терміном придатності, а всім членам родини пояснити, де він розташований і як ним користуватися.

Перевірте підвал / © Unsplash

Чому потрібно перевірити горище, підвал і котельню

Перед початком холодів слід оглянути господарські приміщення, зокрема горище, підвал і котельню. Проходи до опалювального обладнання мають залишатися вільними, а легкозаймисті матеріали не можна складати поблизу джерел тепла.

Окрему увагу потрібно приділити простору біля димоходів та електрощитків. Він має бути в належному стані й не захаращеним сторонніми предметами.

Як діяти в разі пожежі

Заздалегідь визначте шляхи евакуації з будинку та переконайтеся, що виходи не заставлені меблями чи речами. Члени родини, зокрема діти, повинні знати, як діяти в разі пожежі або іншої надзвичайної ситуації.

Якщо виникло загоряння, не варто намагатися загасити його самостійно, якщо це створює загрозу життю. Насамперед потрібно залишити небезпечне приміщення, попередити інших людей і викликати рятувальників за номером 101.

Завчасна перевірка опалення, електромережі та засобів пожежної безпеки допоможе виявити несправності до настання морозів і знизити ризики під час зимових відключень електроенергії.

Нагадаємо, під час відключень електроенергії ці прилади допоможуть зарядити телефон, увімкнути освітлення або забезпечити роботу ноутбука. Розглядаємо корисний перелік обладнання для оселі перед зимою.

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