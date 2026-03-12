Зробіть це з ґрунтом навесні — і врожай вас приємно здивує

Грядка. / © Unsplash

Реклама

Вапнування ґрунту є дуже важливим під час вирощування овочів на грядці. Правильний рівень pH впливає на здоров'я рослин, їхню здатність засвоювати поживні речовини та врожайність. Однак,

Що важливо знати, аби обробка дала бажані результати, повідомляє ресурс kobieta.interia.pl.

Чому вапнування ґрунту важливе

Покращення лужності ґрунту позитивно впливає на його структуру. Земля стає більш аерованою, а це сприяє росту корисних мікроорганізмів.

Реклама

Вапнування передбачає внесення препаратів кальцію в ґрунт, аби знизити його кислотність. Адже надмірно кислий ґрунт перешкоджає засвоєнню рослинами багатьох поживних речовин. Як наслідок, культури можуть повільно рости та навіть суттєво знижувати свою врожайність. Регулюючи pH, овочі мають кращі умови для розвитку, а їхні кореневі системи легше поглинають воду та необхідні мікроелементи.

Чим вапнувати ґрунт

Тип вапна слід підбирати відповідно до типу ґрунту та його мінерального складу. Найчастіше застосовують карбонатне вапно. Воно має м’яку дію та добре справляється з легкими та середніми ґрунтами, а також є безпечним для більшості овочевих культур.

Популярним варіантом є доломітове вапно. Окрім кальцію, воно має ще й магній. Ця речовина також є необхідною та позитивно впливає на розвиток листя та фотосинтез. Магнієве вапно діє аналогічно і використовується, коли рослини демонструють значну потребу в магнії.

Варто пам’ятати, що різні овочі мають різні вимоги до ґрунту. Зокрема, деякі види віддають перевагу слабокислому ґрунту та не потребують такого інтенсивного розкислення.

Реклама

Коли вапнувати ґрунт

Подумати про вапнування ґрунту варто якомога раніше - не затягувати аж до етапу садіння рослин.

Вапно слід рівномірно розподілити по поверхні ґрунту, а потім ретельно перемішати з верхнім шаром землі. Вапнування не слід поєднувати з одночасним внесенням азотних добрив або свіжого гною, оскільки це може послабити ефективність обох обробок.

Правильно внесене вапнування покращує структуру ґрунту, сприяє росту мікроорганізмів та полегшує засвоєння рослинами поживних речовин. Зрештою, це призводить до здоровіших овочів та ряснішого врожаю.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини здатні зробити найбідніший ґрунт пухким і родючим.