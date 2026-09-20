Гортензії. / © pexels.com

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Гортензії — це багаторічні чагарники, які загалом добре переносять морози, хоча їхня зимостійкість залежить від виду і умов вирощування. Найбільш чутливі — садові сорти, які витримують не тривале зниження температури приблизно до -15°C, однак за правильної підготовки можуть пережити й суворішу зиму.

Чим обприскувати гортензії у вересні, аби вони пережили мороз, розповіли садівники Zielona INTERIA.

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Наприкінці сезону ріст гортензій сповільнюється. Саме тому не варто стимулювати його азотними добривами чи активно вносити швидкодіючі мінеральні препарати. У вересні основну увагу краще приділити підготовці коріння та пагонів до зимового періоду.

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Перевірте ґрунт, аби не нашкодити гортензії

Перш ніж вносити щось під гортензії, восени обов’язково варто перевірити pH ґрунту. Після кількох місяців поливу та підживлення його кислотність могла змінитися. Для садових і букетних гортензій оптимальним вважається кислий або слабокислий ґрунт із показником pH 4,5–6.

Якщо показник у нормі, складні підживлення восени не потрібні. Один із найпростіших варіантів — зрілий компост. Достатньо розкласти його шаром 2–3 см навколо куща, не підсипаючи впритул до пагонів. Він збагатить ґрунт органікою, допоможе краще утримувати вологу та поступово віддаватиме рослині поживні речовини.

А ось якщо pH нижче 4,5, садівники можуть використовувати невелику кількість золи з чистої необробленої деревини. Вона здатна підвищувати pH ґрунту та містить калій, необхідний рослинам.

Втім, із золою важливо не переборщити. Для осіннього внесення достатньо 30–50 г на квадратний метр. Надмірна кількість може занадто різко змінити кислотність ґрунту й створити для гортензії додаткові проблеми.

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Як правильно підживлювати гортензію

кщо у вересні гортензію вже підживили компостом або невеликою кількістю золи після коригування pH, повторювати процедуру кожні кілька тижнів не потрібно. Наприкінці сезону рослина природно сповільнює ріст і поглинає менше поживних речовин. Нові порції добрив у цей період не принесуть особливої користі, а надмірне використання мінеральних засобів може навіть призвести до підвищення засоленості ґрунту.

Тому осіннє підживлення краще сприймати як одноразову процедуру. Після цього основну увагу варто приділити помірній волозі ґрунту та підготовці кореневої системи до зими.

Наступний важливий етап — мульчування. Під кущем рекомендують розкласти 5–8-сантиметровий шар соснової кори або деревної тріски. Така мульча зменшує випаровування води, сповільнює охолодження ґрунту та захищає поверхневе коріння від різких температурних коливань.

Якщо осінь видалася сухою, перед заморозками гортензію можна добре полити. Але перетворювати ґрунт на постійно мокрий не варто — надлишок вологи створює сприятливі умови для розвитку хвороб.

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Особливої уваги потребують молоді кущі та чутливі садові гортензії. Коли рослина завершить активний ріст і температура помітно знизиться, біля основи куща можна зробити захисний пагорб заввишки близько 15–20 см із кори, компосту або ґрунту.

Після опадання листя пагони за потреби можна накрити білим агротекстилем. Однак поспішати із зимовим укриттям не варто: у вересні та під час теплої частини жовтня рослині важливо пройти природне загартування перед настанням справжніх холодів.

Помилки в осінньому догляді за гортензією

Садівники наголошують: неправильний догляд наприкінці сезону може послабити кущ, пошкодити молоді пагони або навіть позбавити його квітів у наступному сезоні.

Надмірне використання мінеральних добрив із високим вмістом азоту.

Такі засоби стимулюють активний ріст і появу нових м’яких пагонів, хоча восени гортензія вже має поступово готуватися до періоду спокою. Нові пагони можуть не встигнути достатньо зміцніти до сильних морозів, через що підвищується ризик їхнього пошкодження.

Обрізання гортензії восени, не враховуючи її вид.

Садові та дуболисті гортензії формують квіткові бруньки на старих пагонах. Тому обрізання здорових гілок наприкінці сезону може означати одне: наступного року кущ залишиться без значної частини квітів.

Інша ситуація з букетними та кущовими гортензіями — вони цвітуть на нових пагонах. Проте навіть у цьому випадку сильну обрізку краще перенести на весну. Восени достатньо прибрати хворі, зламані та сильно пошкоджені гілки.

Припинеггя поливу після завершення цвітіння.

У посушливі вересень і жовтень гортензія все ще потребує достатньої кількості вологи. Вода необхідна кущу для нормальної підготовки коріння та пагонів до зимового спокою.

Якщо осінь суха, не варто залишати рослину напризволяще. Недостатньо зволожений кущ входить у період заморозків ослабленим, тому за відсутності дощів полив бажано продовжувати до настання перших стійких морозів.

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