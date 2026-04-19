Зробіть це з півоніями у квітні — і вже влітку вони зацвітуть ще пишніше

Півонія / © pixabay.com

Реклама

Півонії стають справжньо окрасою саду від середини травня до середини червня. Найбільш інтенсивно вони квітнуть саме в цей період.

Щоб квіти потішили своїм чудовим цвітінням, вже у квітні варто зробити кілька простих, але важливих кроків, повідомляє ресурс Кobieta.interia.pl.

Садівники наголошують, що друга половина квітня ідеальний час для належного догляду за півоніями. Кілька не складних маніпуляцій допоможуть їхнім кущам протистояти хворобам та розвитку пишних бутонів.

Реклама

Навесні півонії часто хворіють на сіру гниль. Саме тому перш за все варто видалити мертві пагони. Коли ж із землі почнуть з’являтися нові молоді пагони, видаліть усі хворі та пошкоджені частини рослини. Це допоможе запобігти вторинному зараженню.

Інший необхідний крок у догляді за півоніями — розпушування ґрунту навколо коренів. Це відразу покращить транспортування поживних речовин. Так, кущ зможе пустити більше пагонів. Також варто підгодувати рослину спеціальним добривом, багатим на фосфор і калій. Важливо розсипати його навколо куща, змішати з ґрунтом і полити.

Ще один важливий аспект догляду за півоніями — це полив. Рослина дуже потребує води під час формування бруньок та активного росту. Водночас варто не перестаратися, бо надлишок може призвести до гниття коренів.

Натуральне добриво для півоній

Приготувати добриво для півоній можна самостійно. Для цього гарно підійде кісткове борошно. Воно багате на фосфор, кальцій та азот:

Реклама

фосфор має вирішальне значення для формування бутонів і підтримує кореневу систему;

азот підтримує ріст пагонів та листя;

кальцій зміцнює структуру рослини та покращує її імунітет.

Важливо розсипати його навколо грудки, змішати з ґрунтом і полити.

Кісткове борошно слід використовувати особливо тоді, коли ґрунт бідний на поживні речовини. Півонії віддають перевагу родючому, проникному ґрунту з pH, близьким до нейтрального. Кальцій у кістковому борошні допоможе регулювати pH ґрунту. Його брак може вплинути на зовнішній вигляд рослини. Півонія буде не дуже привабливою, а також менш стійкою до умов навколишнього середовища.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини не можна обрізати у квітні, бо вони втратять цвітіння.