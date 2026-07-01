Зробіть це з півоніями у липні — і наступного літа вони зацвітуть ще пишніше

Півонії.

Реклама

Сезон цвітіння півоній поступово добігає кінця. Яскраві квіти поступаються місцем зеленим пагонам. Однак зараз саме час для догляду, який допоможе рослинам відновитися та гарантуватиме, що вони знову порадують рясним цвітінням та насиченим ароматом наступного сезону.

Що саме потрібно зробити з півоніями після цвітіння, коли можна обрізати листя та чому не варто поспішати зрізати зелені пагони — розповідає ТСН.ua.

Обрізка півоній влітку — це швидка та проста процедура, яка передбачає видалення відцвілих квітів. Її виконують для того, щоб рослина не зав’язувала плоди або не утворювала насіння. Якщо півонії все ж таки дадуть насіння, наступного року вони цвістимуть менш рясно. Тому головна мета обрізки кущів влітку — забезпечити їм таке ж пишне та ефектне цвітіння наступного року.

Реклама

Під час обрізки півоній у липні гарною ідеєю буде видалити всі нерозквітлі бутони. Якщо вони ще не розцвіли, то лише зайво обтяжать рослину. Натомість час зрізати листя та пагони настане аж в кінці серпня та у вересні.

Обрізка півоній у серпні та вересні

Наступну обрізку півонії можна проводити наприкінці серпня — коли листя рослини жовтіє та втрачає свій привабливий вигляд. Поки що не зрізайте зелене листя, бо рослина потребує його для розвитку здорової, яскравої цибулини. Тому слід почекати до кінця літа, щоб обрізати листя та пагони півонії.

Кінець серпня та початок вересня — це також час для пересадки рослини на нове місце або поділу бульб та розмноження квітів. Початок осені — гарний час для такого виду обробки, оскільки бульби вже повністю розвинені, тому можемо бути впевнені, що не завдамо шкоди рослині.

Нагадаємо, раніш ми писали про те, коли краще садити півонії — навесні, влітку, восени.

Реклама

Новини партнерів