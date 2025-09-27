Зробіть це з півоніями восени — і наступного літа вони зацвітуть ще пишніше

Півонії. / © Unsplash

Реклама

Півонія – справжня окраса саду, яка тішить своїм пишним цвітінням та насиченим ароматом. Хоча ці квіти вже давно відцвіли, але вересень і жовтень - ключові місяць для догляду за ними.

Що ж зараз варто зробити з півоніями та як приготувати натуральне добриво, щоб вони ще краще квітли у наступному сезоні, читайте у матеріалі Kobieta w INTERIA.PL.

Як доглядати за півоніями у жовтні

Від вересня та на початку жовтня листя півонії починає засихати. Тому зараз саме час, аби обрізати рослину, залишаючи лише два-три сантиметри гілок над землею. Обов'язково зберіть все листя, що залишилося, з клумби, аби запобігти поширенню потенційних хвороб, таких як сіра гниль.

Реклама

Після обрізання рослину треба замульчувати, аби захистити півонію від зимових холодів. Найкраще використовувати кору, торф або соснові шишки. Вони забезпечать хорошу ізоляцію від вітру та морозу, а також обмежать ріст бур'янів.

Як удобрити півонії

Півонії запасають енергію на зиму у своїх кореневищах. Саме тому важливо забезпечити їх поживними речовинами восени.

Садівники наголошують, що слід уникати азотних добрив, які стимулюють зелений ріст рослини. Цей процес у холодну пору року може послабити кореневу систему та перешкодити переживанню зими.

У вересні півонії насамперед потребують калію та фосфору. Ці добрива навпаки підвищують їхню стійкість до низьких температур.

Реклама

Деревна зола є багатим джерелом калію та фосфору. Рекомендують змішати її з компостом у співвідношенні 1:1 та додати дві столові ложки базальтового борошна. Найкраще вмішати суміш у верхній шар ґрунту, щоб поживні речовини вивільнялися поступово та повільно під час поливу рослини.

Нагадаємо, ми писали про те, які роботи не можна проводити в саду восени, бо витратите час дарма та нашкодите рослинам.