Як оновити квартиру без ремонту / © www.freepik.com/free-photo

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Навіть без капітального ремонту квартиру можна зробити візуально дорожчою та затишнішою. Для цього не обов’язково купувати дизайнерські меблі чи змінювати оздоблення: часто достатньо правильно підібрати освітлення, текстиль, кольори й декор. Найважливіше — прибрати візуальний хаос і створити відчуття цілісного простору.

Приберіть усе зайве з відкритих поверхонь

Захаращені полиці, заставлені підвіконня, безліч сувенірів і речей на журнальному столику створюють відчуття безладу, навіть якщо в квартирі зроблений хороший ремонт. Почніть із простого: звільніть кухонну стільницю, комод, тумби та відкриті полиці.

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Залиште на видному місці лише кілька предметів, які гармонійно поєднуються між собою: вазу, красиву лампу, книжки або декоративну тацю. Решту приберіть у закриті шафи. Не потрібно викидати улюблені речі, достатньо змінити спосіб їхнього зберігання та час від часу оновлювати композиції.

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Поєднайте кольори в єдину палітру

Одна з причин, чому інтер’єр може виглядати застарілим, — велика кількість кольорів, які не поєднуються між собою. Навіть якщо меблі, шпалери та підлогу змінити неможливо, ситуацію можна виправити за допомогою текстилю й аксесуарів.

Виберіть два-три основні відтінки та повторіть їх у різних деталях. Наприклад, до бежевих стін і коричневих меблів пасуватимуть молочний, оливковий і теплий теракотовий кольори. Якщо в кімнаті багато дерев’яних поверхонь, гармоніюватимуть приглушені зелені, кремові та пісочні відтінки.

Головне, не купувати декор кожного разу іншого кольору. Коли штори, подушки, плед і килим перегукуються між собою, простір здається продуманим.

Замініть одне верхнє світло кількома джерелами

Саме освітлення здатне кардинально змінити сприйняття старої кімнати. Одна яскрава люстра посеред стелі часто створює різкі тіні та робить інтер’єр пласким. Натомість кілька джерел світла на різній висоті додають приміщенню глибини й затишку.

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Поставте торшер біля дивану, невелику настільну лампу на комод або додайте бра біля ліжка. Для вечірнього освітлення вибирайте лампи з теплим відтінком світла. Не обов’язково купувати дорогі моделі: навіть проста лампа з лаконічним абажуром може стати ідеалним акцентом.

Повісьте довгі штори та правильно підберіть килим

Текстиль допомагає приховати недоліки старого оздоблення й зробити кімнату візуально завершеною. Особливо помітний ефект дають довгі штори від стелі майже до підлоги. Карниз краще розташувати вище віконного отвору, а самі штори — достатньо широко, щоб у відкритому положенні вони не перекривали скло.

Килим також має значення. Надто маленький килим посеред кімнати візуально розділяє простір. Краще вибрати такий розмір, щоб хоча б передні ніжки дивана або крісел стояли на ньому. Однотонна модель або стриманий візерунок допоможуть об’єднати меблі в одну композицію.

Оновіть деталі та додайте один виразний акцент

Старі ручки на кухонних шафах, пожовклі вимикачі, потерті абажури та неохайні декоративні елементи можуть видавати вік ремонту сильніше, ніж самі меблі. Заміна таких деталей коштує значно дешевше за оновлення всього інтер’єру, але помітно покращує загальне враження.

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Почніть із того, що найбільше впадає в очі: замініть ручки на шафах, оновіть вимикачі та розетки, якщо вони застаріли, приведіть до ладу плінтуси й дверні ручки. А щоб кімната мала індивідуальний вигляд, додайте один виразний акцент: велику картину, дзеркало в красивій рамі, високу вазу з гілками або живу рослину.

Не намагайтеся прикрасити кожен вільний кут. Один добре підібраний предмет часто виглядає значно ефектніше, ніж десяток дрібних прикрас.

Як змінити інтер’єр без великих витрат

Не потрібно виконувати всі п’ять пунктів за один день. Спочатку звільніть поверхні від зайвих речей, потім підберіть текстиль і поступово додайте нове освітлення. Навіть невеликі зміни, якщо вони узгоджені між собою, допоможуть зробити квартиру охайнішою, затишнішою та візуально вишуканішою, незалежно від того, скільки років минуло після ремонту.

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