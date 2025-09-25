ТСН у соціальних мережах

Зробіть ці дві речі в день отримання зарплати — і гроші у вас ніколи не закінчуватимуться

Наші предки вірили: в день, коли до рук приходять гроші, енергія достатку особливо потужна. Якщо правильно скерувати цей потік, фінанси не лише не зникатимуть без сліду, а й почнуть примножуватися.

Віра Хмельницька
Як зберегти та примножити свої гроші

Як зберегти та примножити свої гроші / © www.freepik.com/free-photo

Є два прості ритуали, які допомагають притягнути удачу та закріпити енергію багатства. Достатньо виконувати їх у день отримання зарплати — і гроші в домі ніколи не переводитимуться.

Зробіть ці два ритуали в день отримання зарплати — і гроші завжди будуть з вами

  • Перша купюра. Коли отримали зарплату, візьміть найпершу купюру і не витрачайте. Покладіть її до гаманця, але окремо від інших грошей. У народі вважається, що вона працює як магніт, притягуючи нові фінансові потоки. Купюру можна загорнути в зелений папір чи серветку, цей колір символізує достаток. Час від часу промовляйте над нею слова: «Гроші до грошей, добро до добра». Ця проста дія створює енергетичний «якір» і допомагає зберегти та примножити дохід.

  • Сіль і свічка для захисту фінансів. Увечері того ж дня запаліть свічку, можна взяти будь-яку, але краще зелену, та насипте на тарілку трохи солі. Проведіть купюрою над полум’ям і над сіллю, промовляючи слова: «Як сіль не переводиться на землі, так і гроші мої хай не переводяться». Після ритуалу сіль висипте за поріг свого дому, вона вбере негатив і заздрість, які можуть блокувати ваш фінансовий потік.

