Перша купюра. Коли отримали зарплату, візьміть найпершу купюру і не витрачайте. Покладіть її до гаманця, але окремо від інших грошей. У народі вважається, що вона працює як магніт, притягуючи нові фінансові потоки. Купюру можна загорнути в зелений папір чи серветку, цей колір символізує достаток. Час від часу промовляйте над нею слова: «Гроші до грошей, добро до добра». Ця проста дія створює енергетичний «якір» і допомагає зберегти та примножити дохід.

Сіль і свічка для захисту фінансів. Увечері того ж дня запаліть свічку, можна взяти будь-яку, але краще зелену, та насипте на тарілку трохи солі. Проведіть купюрою над полум’ям і над сіллю, промовляючи слова: «Як сіль не переводиться на землі, так і гроші мої хай не переводяться». Після ритуалу сіль висипте за поріг свого дому, вона вбере негатив і заздрість, які можуть блокувати ваш фінансовий потік.