Зробіть усього лише одну річ — і збиратимете урожай відрами: як правильно доглядати за малинником

Кожен садівник знає, що без добрива, обрізання, поливання виростити великий урожай малини вкрай складно. Додатково не слід забувати про мульчування. Воно також дуже важливе.

Навіщо потрібно мульчувати малину

Мульча — це не лише спосіб запобігти появі бур'янів в малиннику, хоча вона дійсно допомагає значно зменшити їхню кількість. Тому кущі малини отримують більше корисних речовин з ґрунту.

Але найважливіше полягає у тому, що шар соломи, сіна чи тирси допомагає захистити землю в прикореневій зоні, захищаючи тим самим коріння від надмірного перегрівання. Загалом, кажуть садівники, мульча необхідна, щоб підримувати температурний баланс ґрунту.

Крім цього, слід пам'ятати, що малина дуже любить вологу. І саме мульча запобігає її швидкому випаровуванню.

Мульчування малини: що краще використовувати

Найкращим варіантом вважається сіно, солома, кора, компост і, навіть, ті ж викорчовані бур'яни (лише слідкуйте, щоб на них не було насіння).

Розкладають мульчу на невеликій відстані від стволів, щоб не було проблем з стеблами і корінням. Ідеально, якщо шар мульчи складатиме 5-10 см.

А ось матеріали, які порушують доступ повітря до ґрунту і коріння використовувати садівники не радять.

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