Зробить вас "сірими мишками": стилістка розповіла, яке взуття не слід носити жінкам після 50 років

Жінка в будь-якому віці хоче привертати до себе увагу. А тому слід відмовитися від певних видів взуття, які роблять весь образ "непомітним".

Про взуття, якого краще остерігатися жінкам після 50 років, розповіла британська стилістка, авторка блогу на YouTube 50 & Fabulous with My Friend Deirdre Дейдра Ніколас.

За її словами, після 50 років жінкам краще взагалі не носити взуття з круглим носком. Вона впевнена, що правильно підібране взуття допомагає мати на 10 років молодший вигляд.

Хоча експертка й розуміє, що її порада може здаватися спірною, оскільки туфлі та босоніжки з круглим носком надзвичайно зручні, але вони також роблять ногу значно коротшою візуально.

Чим же замінити такі моделі? Літнє взуття для жінок після 50 років, яке допоможе мати молодший вигляд і чудово підійде до будь-якого образу, це туфлі зі злегка загостреним чи мигдалеподібним носком. Однак, дуже важливою умовою є, звичайно, комфорт жінки.

Як пояснила Ніколас, завдяки такому дизайну ноги будуть мати стрункіший вигляд, а сама жінка здаватиметься вищою, молодшою і витонченішою.

А ще, нагадує експертка, щоб візуально подовжити ногу, зробити її вужчою та вишуканішою на вигляд, можна обрати взуття на невеликих підборах.

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