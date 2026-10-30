Город.

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Осінь — не лише час збирати останні овочі, а й період підготовки городу до нового сезону. Зараз можна покращити структуру ґрунту, поповнити запаси поживних речовин, зменшити кількість бур’янів і створити умови для здорового росту рослин навесні.

Що варто зробити на городі восени — читайте на сайті ТСН.ua.

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Осіння підготовка городу — це інвестиція в наступний сезон. Приберіть хворі рослинні рештки, подбайте про родючість землі, сплануйте сівозміну та за можливості використайте сидерати або мульчу. Завдяки цьому навесні буде легше підготувати грядки до посадки, а рослини матимуть кращі умови для росту й формування врожаю.

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Приберіть залишки рослин

Після збирання врожаю не залишайте на городі гнилі плоди, бадилля і рослинні рештки. У таких залишках можуть зимувати збудники хвороб і шкідники, які навесні знову пошкоджуватимуть овочі.

Варто видалити бур’яни до того, як вони встигнуть розсіяти насіння. Це допоможе зменшити кількість небажаної рослинності наступного сезону.

Здорові рослинні рештки можна використати для компостування, а уражені краще прибрати окремо й утилізувати відповідно до місцевих правил.

Подбайте про родючість ґрунту

Після сезону активного вирощування овочів ґрунт потребує поповнення органічних речовин. Для цього восени можна внести зрілий компост або добре перепрілий гній, рівномірно розподіливши їх по грядках.

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Органічні матеріали поступово розкладаються, покращують структуру землі та сприяють утриманню вологи. Важливо не використовувати свіжий гній безпосередньо під овочеві культури: він може пошкодити коріння, а надлишок поживних речовин — порушити баланс ґрунту.

Мінеральні добрива краще підбирати з урахуванням того, які культури росли на грядках і чого саме бракує землі. За можливості зробіть аналіз ґрунту, щоб не вносити добрива навмання.

Перекопування городу

На те, чи варто перекопувати город восени, впливають кілька чинників. Важкий, ущільнений ґрунт іноді потребує осіннього розпушування або перекопування, щоб поліпшити його структуру. Втім, на ділянці з легкою землею глибоке перекопування може бути зайвим.

На грядках, де застосовують щадний обробіток, можна обмежитися розпушуванням верхнього шару та мульчуванням. Такий підхід допомагає зберегти ґрунтову структуру й організми, які живуть у землі.

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Посійте сидерати

Якщо частина городу вільна, її можна засіяти сидератами — це рослини, що вирощують для поліпшення стану ґрунту. Залежно від термінів і погоди восени використовують жито, овес, гірчицю або інші культури, придатні для місцевих умов.

Сидерати допомагають прикрити землю від вимивання та вивітрювання, а їхні корені сприяють підтриманню структури ґрунту. Надземну масу можна залишити на поверхні як мульчу або заробити в ґрунт у відповідний час.

Не забудьте про сівозміну

Одна з поширених помилок городників — щороку садити ті самі овочі на одному місці. Через це в ґрунті можуть накопичуватися збудники хвороб і шкідники. Саме тому восени варто спланувати, де наступного року ростимуть томати, огірки, картопля, морква, цибуля та інші культури.

Наприклад, не бажано кілька років поспіль висаджувати томати, перець, баклажани або картоплю на одній грядці, адже вони належать до родини пасльонових і мають спільних шкідників та хвороби. За можливості повертайте споріднені культури на попереднє місце через кілька років, чергуючи їх із рослинами інших родин.

Замульчуйте грядки на зиму

Відкритий ґрунт узимку зазнає впливу опадів, вітру та перепадів температури. Щоб захистити його, можна використати солому, подрібнене здорове листя або іншу придатну органічну мульчу.

Мульчування допомагає зменшити ерозію, стримує ріст бур’янів і сприяє збереженню вологи. Водночас матеріал не повинен бути зараженим хворобами, а шар мульчі — надмірно щільним і мокрим.

Нагадаємо, ми писали про те, чи дійсно потрібно прибирати опале листя восени.

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