Зрозумієте за 10 хвилин: як помітити, що вам маніпулюють

Хочете навчитися розпізнавати маніпулятора? Це досить просто і для цього вам знадобиться всього лише 10 хвилин. Зверніть увагу на ці сім ознак.

Розмова дуже швидко заходить про співрозмовника, крутиться лише довкола нього

Звичайно, тут мова не йде про самозакоханих нарцисів, а про осіб, які в розмові постійно "перетягують ковдру" на себе. Іноді це може відбуватися плавно, іноді швидко та спритно. Якщо у людини є приховані мотиви, вона завжди намагатиметься неухильно прагнути своєї мети. І це нетерпіння важко не помітити.

Особа постійно повертається до однієї теми

Психологи стверджують, що найбільшою ознакою прихованих мотивів є саме однобокість. Адже людина зосереджена на своїй місії і не хоче, щоб розмова "збивалася" з того шляху, який їй потрібен. Якщо ви помітили, що у розмові з іншою особою у вас постійно проскакує одна і та ж тема, цілком ймовірно, що вами маніпулюють.

Співрозмовник не задіює "мову тіла" і уникає зорового контакту

Люди, які маніпулюють, можуть часто моргати, приймати неприродні пози та мати вкрай напружений вигляд. А ще їм важко встановити зі співрозмовником зоровий контакт. Як з'ясували дослідники з Мічігану, коли людина дивиться вам у вічі, вона, з більшою ймовірністю, щира. Однак не варто і переоцінювати міф, наче очі бігають лише у тих, хто бреше чи намагається щось приховати. Інколи, за словами дослідників Нью-Йоркського університету Говарда Ерліхмана та Драгана Мічича, це вказує, що людина використовує довгострокову пам'ять.

На деякі пропозиції людина реагує неадекватно

Люди, які вдаються до маніпуляцій, йдуть на ризик, а тому можуть нервувати. Тому легко помітити, як вони надто емоційно реагують на все, що віддаляє їх від мети, метушаться. Мимоволі емоції такої особи направлені на те, щоб припинити розмову, яка йде не за її планом.

Намагається використовувати різні тактики з однією метою

Співрозмовник, який маніпулює, може різко змінювати свій настрій — від сильний емоцій до повної байдужості. Може бути і таке, що спочатку він викладає те, що вам не дуже подобається, а потім змінює тему і заходить ніби з іншого боку.

Ви відчуваєте неприємні емоції, коли розмовляєте з людиною

Зазвичай люди досить добре вловлюють фальшиві емоції у співрозмовника. А тому спілкування з нещирою людиною часто залишає неприємний присмак після себе. Це вірна ознака, що вами маніпулюють.

Прагнення маніпуляції неодмінно себе розкриє

Хоча це може здатися очевидним, але варто зазначити, що маніпулятори з досить високою ймовірністю розкриють себе в розмові. Нещирість завжди відчувається.

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