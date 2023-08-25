Зручно і спокійно: чому кішка любить спати в раковині і як її відучити від цього

Замість затишних колін господаря ваша кішка обирає для відпочинку раковину? Ви можете вирішити цю проблему, якщо вона вас турбує.

Навряд чи люди колись дізнаються причини, чому саме кішки роблять такі речі. Але це є абсолютно нормальною поведінкою цих домашніх тварин. Хоча насправді неясно, чому кішка любить спати в раковині, вчені все ж мають кілька припущень.

Зручно: чому кішка любить спати в раковині

Ветеринарний експерт в The Dog People стверджує, що кішка вибирає раковину як місце для відпочинку, тому що її вигини ніби обволікають тіло тварини, тому вона відчуває безпеку і комфорт.

Існує ще одна теорія, яка стверджує, що кішка вважає раковину своєю лежанкою. Вибирає вона це місце через температуру. Якщо кішка до цього лежала в найтеплішому місці кімнати, наприклад біля батареї чи в сонячному промінні, їй потрібна прохолодна поверхня, яка буде охолоджувати її гаряче тіло. Тим більше, що у ванній кімнаті зазвичай прохолодніше. Там же вихованці можуть відпочити від стресу і шуму, наче в своїй кімнаті.

Раковина розташована вище рівня підлоги, тому кішка буде відчувати себе там у безпеці. Це затишне містечко нагадує їм "підстилку". Кішка отримує відчуття домінування, оглядаючи все навколо ніби згори.

Як відівчити кішку спати в ванній кімнаті

Як відівчити кішку спати в ванній кімнаті / Фото: Pexels

Насправді нічого поганого в тому, що кішка лежить в раковині, немає. Але якщо вам це не подобається, можна тримати двері в ванну кімнату зачиненими.

Також можете придбати чи зробити самостійно ліжко для кішки, яке схоже формою на раковину. Це повинно її зацікавити. Лежанку краще поставити в тихе місце вдома, найкраще, якщо воно буде на висоті. Кішкам дуже важливо бачити все навколо. Не забувайте і про воду. У вашого улюбленця завжди повинен бути доступ до води з кубиками льоду (влітку), щоб тварина могла себе охолоджувати.

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