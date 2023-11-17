Зупинить будь-яку сварку: психологиня поділилася короткою фразою, яка збереже ваші стосунки

Якщо у ваших стосунках накопичилося невдоволення один одним, то такий конфлікт не завжди вирішується спокійним обміном думками з прийняттям найбільш врівноваженого рішення. Часто розбіжності виливаються у формат сварки з відвертими образами та звинуваченнями на адресу партнера.

Психологиня Кейт Мерфі для видання ProNews стверджує, що багато пар зізнається, що їм важко спілкуватися, а свої суперечки вони вирішують, головним чином, за допомогою гарячої сварки. Часто, коли в запалі конфлікту ми чуємо слова іншої людини, то в голові відразу з'являється відповідь у вигляді негативної реакції. І ми її випалюємо, не замислюючись, часто навіть не дослухавши партнера. Люди — егоїстичні істоти, які завжди хочуть бути правими.

Психологиня наголошує, що дуже важливо слухати свого партнера. А закінчити будь-яку сварку допоможе всього лише одна коротка фраза. Фахівчиня впевнена, щоб вести конструктивний діалог (і не лише на особистому рівні). При цьому не достатньо просто дивитися на співрозмовника і кивати. Потрібно думати про те, що ми можемо зрозуміти з того, що почули. Це, за словами Кейт, більше активне мислення, а не пасивне слухання.

Навчіться слухати, а не говорити / Фото: pixabay.com

Тому, перш ніж піддатися накалу пристрасті та дійти до образ, потрібно сказати своєму опоненту: "Я чую тебе". Кейт каже, якось під час сварки її чоловік, замість того, щоб заперечити, сказав ці прості слова. І на душі відразу стало спокійніше, адже вона зрозуміла, що він їй не ворог. Хоча тієї ж миті вони не помирилися, але зрозуміли, що готові йти на зустріч один одному та знаходити компроміси.

Психологиня зазначила, що таку пораду багато хто може сприйняти негативно — начеб то, як одна фраза може зупинити сварку. Але вона дійсно працює. Звичайно, поводитися так під час конфлікту непросто, адже настрій, втома та інші проблеми можуть "збити" людину. Але зусилля того варті. Просто запам'ятайте, перш ніж говорити, потрібно слухати. З ким би ви не спілкувалися.

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