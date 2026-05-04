Зупинять на контролі: ця популярна річ у ручній поклажі завжди викликає підозри в аеропорту
Багато мандрівників беруть із собою у подорожі звичайні речі, навіть не підозрюючи, що деякі з них можуть спричинити додаткову перевірку на контролі безпеки в аеропорту.
Про це повідомляє mirror.
Йдеться про, здавалося б, безпечний предмет — гральні або колекційні картки. Вони не заборонені жодною авіакомпанією, однак можуть викликати додаткові перевірки через свою форму та щільність.
Чому виникають проблеми на контролі
Як пояснили в Управлінні транспортної безпеки США (TSA), проблема полягає не в самих картках, а в тому, який вигляд вони мають на рентгені.
Щільно складені колоди — чи то гральні карти, UNO, Pokémon, чи навіть таро — можуть мати вигляд об’єкта із прихованим вмістом. Через це співробітникам безпеки складніше переконатися, що всередині немає заборонених предметів.
Як уникнути затримок на контролі в аеропорту
Експерти радять під час проходження контролю діставати картки з ручної поклажі та класти їх окремо до лотка — так само, як телефон чи інші дрібні речі.
Це допоможе пришвидшити перевірку та зменшить ризик додаткового огляду.
Що ще варто врахувати під час подорожі літаком
Якщо у вас велика колекція карт або об’ємні набори, варто закласти більше часу на проходження контролю. У деяких випадках працівники аеропорту можуть провести ручний огляд багажу — це стандартна процедура безпеки.
Тож навіть невинні речі у валізі можуть вплинути на швидкість проходження контролю, особливо якщо вони мають підозрілий вигляд для сканера.
Тож навіть невинні речі у валізі можуть вплинути на швидкість проходження контролю, особливо якщо вони мають підозрілий вигляд для сканера.