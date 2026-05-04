Зупинять на контролі: ця популярна річ у ручній поклажі завжди викликає підозри в аеропорту

Цей предмет у валізі може викликати додаткову перевірку в аеропорту.

Віра Хмельницька
Багато мандрівників беруть із собою у подорожі звичайні речі, навіть не підозрюючи, що деякі з них можуть спричинити додаткову перевірку на контролі безпеки в аеропорту.

Про це повідомляє mirror.

Йдеться про, здавалося б, безпечний предмет — гральні або колекційні картки. Вони не заборонені жодною авіакомпанією, однак можуть викликати додаткові перевірки через свою форму та щільність.

Чому виникають проблеми на контролі

Як пояснили в Управлінні транспортної безпеки США (TSA), проблема полягає не в самих картках, а в тому, який вигляд вони мають на рентгені.

Щільно складені колоди — чи то гральні карти, UNO, Pokémon, чи навіть таро — можуть мати вигляд об’єкта із прихованим вмістом. Через це співробітникам безпеки складніше переконатися, що всередині немає заборонених предметів.

Як уникнути затримок на контролі в аеропорту

Експерти радять під час проходження контролю діставати картки з ручної поклажі та класти їх окремо до лотка — так само, як телефон чи інші дрібні речі.

Це допоможе пришвидшити перевірку та зменшить ризик додаткового огляду.

Що ще варто врахувати під час подорожі літаком

Якщо у вас велика колекція карт або об’ємні набори, варто закласти більше часу на проходження контролю. У деяких випадках працівники аеропорту можуть провести ручний огляд багажу — це стандартна процедура безпеки.

Тож навіть невинні речі у валізі можуть вплинути на швидкість проходження контролю, особливо якщо вони мають підозрілий вигляд для сканера.

Нагадаємо, очікування вильоту в аеропорту більше не обмежується сухими сендвічами та розчинною кавою. Міжнародний оглядач оприлюднив рейтинг аеропортів, які пропонують найкращий вибір страв під час подорожі цьогоріч.

