Передбачення екстрасенса: зустріч Зеленського з Путіним у Стамбулі опинилася під загрозою зриву — ймовірно, Путін не приїде / © Крым. Комментарии

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Український екстрасенс Роман Завидовський припустив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з кремлівським лідером Володимиром Путіним у Стамбулі, про яку активно говорять у політичних колах, може не відбутися.

Про це він заявив у новому відео на своєму каналі.

За словами Завидовського, за розкладом карт, який він провів, «шанси на зустріч є», однак певні знаки вказують на потенційний зрив. Зокрема, карта зверхності символізує зневажливе ставлення Путіна до самої ідеї переговорів.

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«Ця карта вказує на зверхнє та несерйозне ставлення. Є ризик, що зустріч буде скасована останньої миті», — зазначив екстрасенс.

У розкладі також з’явилися п’ятірка червова (розчарування), п’ятірка бубнова (розорення) та король бубновий (сильний чоловік). Завидовський пояснив, що це свідчить про загрозу зриву домовленостей і, ймовірно, про участь замість Путіна когось іншого — можливо, Лаврова, Пєскова чи Мєдвєдєва.

«Я не бачу, щоб сам Путін приїхав. Можливо, з’явиться хтось з його довірених осіб, але особисто він — навряд чи», — підсумував Завидовський.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумерологи пояснили, чому Путін обрав саме 15 травня для переговорів.

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