Звання Герой України 2026 року: що дає нагорода, які передбачені пільги та коли її можуть відібрати

Звання Герой України 2026 року: що дає / © Pixabay

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2026 року порядок нагородження, правовий статус відзнаки та соціальні гарантії нагороджених визначаються українським законодавством.

Водночас отримання звання не означає автоматичного призначення всіх можливих виплат і пільг. Обсяг соціального захисту залежить, зокрема, від виду нагороди, обставин її присвоєння та норм відповідних законів.

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Розповідаємо, хто може стати Героєм України, які права передбачені для нагороджених, як оформити пенсію за особливі заслуги та в яких випадках людину можуть позбавити державної відзнаки.

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Що означає звання Герой України

Згідно із Законом України «Про державні нагороди України», звання Герой України є найвищим ступенем відзнаки в державі. Його присвоюють громадянам України за визначний геройський вчинок або видатне трудове досягнення.

Правила нагородження визначені Законом України «Про державні нагороди України» та Статутом звання Герой України.

Передбачено два різновиди відзнаки:

Орден «Золота Зірка» — за здійснення визначного геройського вчинку. Орден Держави — за визначні трудові досягнення.

Таким чином, звання можуть отримати як військовослужбовці та інші громадяни, які виявили виняткову мужність, так і люди, чия праця мала особливе значення для України.

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Нагороду присвоюють указом Президента України. Законодавство також допускає посмертне присвоєння звання.

Хто може отримати звання Герой України

Основною умовою є наявність заслуг, які відповідають установленим законом критеріям. Для присвоєння звання необхідні виняткові обставини, що свідчать про особливий внесок людини в захист держави або розвиток України.

Орденом «Золота Зірка» можуть відзначити, зокрема, за визначний героїчний вчинок під час захисту незалежності й територіальної цілісності держави. Орден Держави призначений для осіб, які досягли видатних результатів у професійній, науковій, культурній, економічній або іншій діяльності.

Водночас конкретні заслуги оцінюють індивідуально. Сам факт тривалої служби, роботи в певній галузі або участі в бойових діях не означає автоматичного присвоєння звання.

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Офіційні укази про нагородження можна переглядати в розділі державних нагород на сайті Президента України.

Які пільги та виплати дає звання Герой України 2026 року

Соціальні гарантії для нагороджених потрібно розглядати окремо від самого факту присвоєння звання. Деякі виплати пов’язані безпосередньо з державною нагородою, тоді як інші залежать від статусу ветерана війни, інвалідності, інших законодавчо визначених обставин або спеціальних рішень держави.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Однією з передбачених законом гарантій є пенсія за особливі заслуги перед Україною. Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», право на неї мають, зокрема, громадяни України, удостоєні звання Герой України.

Порядок призначення, умови та розмір такої пенсії регулюються окремим законом. Для її оформлення необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду України та надати документи, що підтверджують право на виплату.

Розмір пенсії не варто вважати однаковим для всіх нагороджених: він визначається відповідно до законодавчих правил і залежить від передбачених ними умов.

Одноразова грошова допомога

Окремим нормативним актом передбачено одноразову адресну допомогу особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку. Відповідний документ — Указ Президента України № 596/2024 від 26 серпня 2024 року.

Під час з’ясування права на таку допомогу потрібно враховувати конкретні умови указу та пов’язаних із ним рішень. Не слід ототожнювати її з пенсією за особливі заслуги: це різні види державного забезпечення, які мають окремі правові підстави.

Соціальні гарантії для військових і ветеранів

Людина, нагороджена орденом «Золота Зірка» за участь у захисті України, може також мати право на гарантії, передбачені законодавством для ветеранів війни або інших визначених категорій громадян.

Однак такі права виникають за наявності відповідного юридичного статусу та виконання встановлених вимог. Саме присвоєння звання Герой України не означає автоматичного надання кожної пільги, передбаченої для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Нормативну базу можна перевірити в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Чи передбачені додаткові пільги для родини нагородженого

Права членів сім’ї залежать від конкретної законодавчої норми, обставин нагородження та того, чи присвоєно звання посмертно. Для окремих категорій сімей законодавство встановлює спеціальні гарантії, але поширювати їх на всіх родичів кожного Героя України без перевірки підстав неправильно.

Якщо йдеться про загиблого захисника або захисницю, родині варто окремо з’ясувати право на виплати та соціальний захист за законами, які регулюють статус ветеранів війни, пенсійне забезпечення та допомогу сім’ям загиблих.

Як оформити пенсію за особливі заслуги

Щоб з’ясувати можливість призначення пенсії, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України. Перед поданням документів варто перевірити актуальний перелік вимог і спосіб звернення на офіційному ресурсі установи.

Зазвичай потрібно підготувати:

документ, що посвідчує особу;

документи про присвоєння звання та нагородження;

документи, необхідні для призначення відповідного виду пенсії;

інші відомості, якщо їх вимагають законодавство або обставини конкретної справи.

Остаточний перелік документів залежить від ситуації заявника. Актуальні роз’яснення щодо оформлення та призначення пенсій публікує Пенсійний фонд України.

Чи можуть позбавити звання Герой України

Так. Законодавство передбачає можливість позбавлення державної нагороди, зокрема звання Герой України, але для цього потрібні визначені законом підстави та належна процедура.

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди України», позбавлення державної нагороди здійснюється у встановленому законодавством порядку. Це не рішення, яке можна ухвалити довільно через суспільний резонанс, критику або особистий конфлікт.

У разі позбавлення державної нагороди можуть настати й передбачені законом наслідки для соціальних виплат, право на які залежало від наявності цієї нагороди. Зокрема, стаття 11 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачає припинення відповідної пенсії в разі позбавлення державної нагороди України.

Для оцінювання конкретної ситуації необхідно перевірити чинну редакцію законодавства та відповідний офіційний акт. Загальні правила містяться в Законі України «Про державні нагороди України».

Чи можна отримати звання Герой України посмертно

Так. Статут звання Герой України прямо передбачає можливість посмертного присвоєння відзнаки.

Це означає, що звання можуть присвоїти людині після її смерті, якщо її заслуги відповідають установленим критеріям. Рішення оформлюють указом Президента України.

Водночас соціальні права членів сім’ї померлого нагородженого визначаються окремими нормами законодавства. Тому родичам варто перевіряти не лише указ про присвоєння звання, а й правові підстави для кожної конкретної виплати або пільги.

FAQ

Які пільги має Герой України 2026 року?

Залежно від законодавчих підстав, Герой України може мати право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, а за визначених умов — на одноразову грошову допомогу та інші соціальні гарантії. Додаткові пільги можуть залежати від статусу ветерана війни, інвалідності або інших обставин. Для визначення конкретних виплат потрібно перевірити чинне законодавство та індивідуальні підстави.

Чи можуть забрати звання Герой України?

Так, позбавлення державної нагороди можливе у випадках і порядку, передбачених законодавством України. Якщо людина втрачає нагороду, це може вплинути й на виплати, право на які безпосередньо пов’язане з її наявністю. Зокрема, закон передбачає припинення пенсії за особливі заслуги в разі позбавлення державної нагороди України.

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