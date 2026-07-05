Де використати воду з-під варених яєць / © pexels.com

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Побутові відходи можуть стати ефективним і безкоштовним засобом для догляду за домашніми рослинами та городом. Більшість людей виливає воду з-під варених яєць у раковину, але її можна ефективно застосувати для ваших кімнатних рослин чи розсади.

Про це пише Southern Living.

Куди застосувати воду з-під варених яєць: лайфгаки

Дослідження показують, що звичайна вода, яка залишається після варіння яєць і яку більшість людей автоматично виливає в каналізацію, містить цінні мікроелементи, і її можна використовувати як корисне добриво для рослин.

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Якщо поливати рослини цим «відваром», що залишається після варіння курячих чи перепелиних яєць, можна забезпечити рослини натуральним кальцієм, калієм, фосфором і магнієм.

Основою яєчної шкаралупи є карбонат кальцію — речовина, яка також є головним компонентом садового вапна, яке використовують для підвищення рівня pH ґрунту та зниження його кислотності. Кальцій потрібен рослинам для формування міцних клітинних стінок, розвитку здорових кінчиків коренів, нових пагонів та листя.

Окрім цього, він відіграє важливу роль у боротьбі з верхівковою гниллю. Ця хвороба вражає певні плодові культури, зокрема томати, і проявляється у вигляді чорних плям на плодах. Головною причиною появи таких плям є дефіцит кальцію.

Окрім кальцію, шкаралупа містить невелику кількість калію, фосфору та магнію — елементів, які рослини активно використовують у процесі фотосинтезу.

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Є важлива умова: використовувати воду з-під варених яєць для городу можна, якщо ви варили яйця без солі.

Перед використанням цього методу фахівці рекомендують зважати на потреби конкретних рослин та рівень кислотності ґрунту. Поливати водою з-під яєць можна:

томати;

гортензії;

баклажани;

троянди;

капусту;

кабачки;

перці.

Не рекомендується використовувати воду, що лишилася після варіння яєць, для лохини, азалій, герані, а також там, де земля на ділянці вже має тенденцію до лужної реакції.

Перед поливом воду з варених яєць потрібно охолодити. Поливайте приблизно по 2 склянки на одну велику рослину раз на тиждень.

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Крім цього, не викидайте шкаралупу з яєць. Фахівець із житлового садівництва з Університету Флориди (IFAS) Девід Остін радить подрібнювати яєчну шкаралупу в порошок та і додавати її безпосередньо в компост. Зазвичай ціла яєчна шкаралупа містить близько 2200 міліграмів кальцію.

Чи можна зберігати яйця в холодильнику

Нагадаємо, у холодильнику категорично не можна зберігати яйця на дверцятах, оскільки постійні перепади температури під час відкривання дверцят прискорюють їхнє псування та розмноження бактерій.

Для правильного зберігання експерти радять тримати яйця у пластиковому лотку, який захищає від вологи та сторонніх запахів, а не в оригінальному пакованні. Також заборонено розміщувати яйця на полицях поруч із сирим м’ясом чи рибою, щоб запобігти небезпечному перехресному забрудненню.

Крім того, наполегливо рекомендується не мити яйця перед тим, як покласти їх до холодильника, оскільки це руйнує їхню природну захисну плівку.

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