Зведуть з розуму і викличуть сексуальне бажання: які жіночі парфуми подобаються чоловікам

Запах жінки здатний звести з розуму чоловіка. Насамперед йдеться про унікальний і неповторний аромат, що притаманний кожній панянці. Втім, неабиякий вплив на представників сильної статі мають жіночі парфуми.

Які парфуми подобаються чоловікам, а які навіть можуть відштовхнути — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Звичайно, уподобання чи неприязнь до ароматів — це річ індивідуальна. Втім, деякі ароматичні групи можуть буквально звести з розуму.

Квіткові композиції

Більшість чоловіків вважають парфуми з квітковими нотами найкращими, зокрема, букети помірно солодких або свіжих квітів. Так, троянди, жасмин, лаванда асоціюються з ніжністю та романтичністю, а нотки свіжих тюльпанів або медової липи — з легкістю та жіночністю.

Фруктові композиції

Досить приємні відчуття у представників протилежної статі будуть викликати парфуми з нотами персика, абрикоса, яблук, груші, вишні та цитрусових. Останні будуть навіювати легкість і свіжість. Втім, варто бути обережними і не треба переборщувати із занадто солодкими ароматами.

Пряні композиції

Пряні аромати відкривають для чоловіків емоційну сторону жінки. Амбра у східних парфумах сприйматиметься дуже добре, якщо загалом композиція не нудотна. Мускус є сильним афродизіаком і пробуджує сексуальне бажання. Також представники протилежної статі сприймають аромати ванілі та какао, бо вони часто асоціюються з дитинством. Непогано сприймаються ледь помітні нотки кориці або кави.

А от з прянощами треба бути обережнішими. Імбир, мускат, гвоздика, кардамон — викликають асоціацію їжі. Також шипрові та деревні композиції, нотки ладану, актуальні для парфумів унісекс, теж можуть не сподобатися чоловікам у жіночому ароматі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити аромат парфуму стійкішим. Наприклад, волосся здатне добре утримувати аромат, тому ви можете використати це на свою користь

Читайте також: