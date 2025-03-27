Звернення турецької вчительки до батьків підкорило Мережу: що вона сказала

Викладачка зазначила, що її робота – навчати дітей, але для того, щоб отримати гарний результат, батьки також мають працювати вдома над деякими важливими речами.

Вчителька з Туреччини, яка викладає у школі англійську мову, звернулася у Мережі до батьків із закликом навчити дітей поважати освіту й викладачів та вважати отримання знань важливим у житті. Крім того, вона зазначила, що батькам варто перед школою говорити зі своїми дітьми про доброту, ввічливість, уважність, інклюзивність та шкоду від підступності та пліток.

Таке звернення викладачка опублікувала в Instagram.

Педагогиня наголосила, що її робота – навчати дітей, але для того, щоб отримати гарний результат, батьки також мають працювати вдома над деякими важливими речами. Вона закликає заохочувати дитину поважати та шанувати освіту.

"Для того, щоб навчання відбулося, ви та ваша дитина повинні вважати її освіту важливою та розглядати мене, вчителя, як важливий ключ до отримання освіти. І повірте мені, як тільки ви почнете проявляти неповагу до мене і до моєї роботи, ваша дитина наслідуватиме ваш приклад", – написала вона.

Також читайте Вчителі та батьки незадоволені новою схемою оцінювання: у чому проблема

Викладачка зазначила, що діти мають розуміти, що можливість здобути освіту – це честь і привілей. Якщо усі пам’ятатимуть про це, то зможуть створити культуру справжньої поваги до знань, яка зробить навчання успішним.

Вкрай важливою педагогиня вважає так звану трудову етику. Тобто треба закликати дитину не зрізати кути, а працювати над складними, і навіть нудними уроками, які деколи викликають розчарування. На думку викладачки, сильна трудова етика вдома не тільки сприятиме успішності у школі, але й допоможе дитині розвинути навички, необхідні для успіху в житті.

Також освітянка зазначає, що різноманіття доступу до інформації впливає на тривалість уваги, а миттєвий доступ до знань та розваг не завжди приносять користь дітям у класі. Вона закликала батьків читати своїм дітям або виділити час для самостійного читання, а також розповіти їм історії та більше розмовляти. Це призведе до більшої зосередженость у навчанні.

Вчителька наголошує, що з дітьми також варто розмовляти про доброту, ввічливість, уважність до вчителя та однолітків.

"Звичайно, найкращий спосіб навчити доброти – це моделювати її, але цього рідко буває достатньо. Доброті треба навчати явно й навмисно. Поговоріть зі своєю дитиною про інклюзивність. Розкажіть їм про шкоду та біль від пліток і підлості. І дайте їй конкретні інструменти, щоб вна могла допомогти іншим відчути себе поміченими, цінними та включеними. Навчіть свою дитину бути тим, хто каже: "Сядь із нами" та "Пограй із нами". І попередьте, що не завжди легко бути добрим. Це навіть не завжди приємно. Але це завжди правильно", – пише вона.

Крім того, дітям важливо тримати контроль над своїм тілом.

"Дітям важко сидіти на місці і навіть мати елементарний контроль над своїм тілом. Вони крутяться і вередують. Вони падають зі своїх парт. І вони, здається, не можуть тримати свої руки при собі. Сумна реальність полягає в тому, що деякі причини такої поведінки перебувають поза вашим чи моїм контролем. Структура сучасного шкільного дня не передбачає достатнього часу для ігор і руху, що негативно позначається на поведінці учнів", – написала викладачка.

Тим не менш, є речі, які можна зробити вдома: обмежити час перед екраном, наполягати на тому, щоб дитина гралася на вулиці та займалася фізичною активністю.

Педагогиня також зауважила, що дитина має йти до школи з очікуванням на те, що деякі речі будуть важкими або навіть нудними. Учень не зобов'язаний любити все, що робить на уроці, але повинен мати позитивний підхід до навчання.

"Правда в тому, що я не лише навчаю вашу дитину згідно освітніх стандартів, але й навчаю всіх інших життєвих навичок. Але моєю основною роботою не може бути завжди, на кожному уроці навчати їх старанно працювати та добре поводитися. Вони мають приходити на урок, уже знаючи ці речі, і це має прийти насамперед із дому. Це має виходити від вас. Я впевнена, що з вашою допомогою та співпрацею ми зробимо чудову роботу!" – резюмувала вчителька.

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Звернення турецької викладачки англійської мови до батьків

Раніше повідомлялось, що у школах України скасовано золоті та срібні медалі.

Читайте також: