Звертайте увагу на маркування: воно розповість, яке м’ясо в магазині краще не купувати

Чого варто уникати під час купівлі м’яса в магазині / © Pixabay

Реклама

Фахівці з контролю якості продуктів харчування та захисту прав споживачів застерігають: певні написи і формулювання на упаковці фаршу можуть вказувати на низьку якість, приховувати шкідливі добавки або навіть містити потенційну загрозу для здоров’я.

Основна ознака — це нечітке найменування продукту

Експерти рекомендують перш за все звертати увагу на розмиті, загальні назви. Остерігайтесь фаршу, який має маркування, подібне до:

фарш домашній;

фарш асорті;

фарш особливий;

м’ясний продукт січений;

просто Фарш (без зазначення виду м’яса).

Чому такі назви є проблемними? Вони не надають покупцеві жодних точних відомостей про склад продукту. Під такими “загальними” позначеннями виробник може приховувати:

Реклама

невизначене співвідношення м’яса — наприклад, у фарші з маркуванням “асорті” може міститися 90% дешевшої свинини і лише 10% яловичини;

використання менш придатних частин — до складу можуть входити обрізки, жир, сполучна тканина, а іноді й шкіра — все це може опинитися у фарші з невизначеною назвою;

додавання води та добавок — щоб збільшити вагу і поліпшити вигляд менш якісної сировини.

Шукайте точність на етикетці

Чесний виробник завжди чітко вказує, з якого м’яса виготовлений фарш: “яловичий”, “свинячий”, “курячий”, “індичий”. Це дозволяє точно зрозуміти, що ви купуєте. Найкраще, коли вказано ще й сорт м’яса (наприклад, “вищий ґатунок”) або відсоток жиру.

Не забувайте перевіряти дрібний шрифт

Навіть якщо назва виглядає конкретною, не полінуйтесь ознайомитись з повним складом продукту і звернути увагу на термін придатності:

склад — перевірте, чи немає в списку несподіваних інгредієнтів, таких як соєвий білок, рослинна клітковина, крохмаль, велика кількість води, фосфати (вологоутримувачі), консерванти чи підсилювачі смаку (особливо якщо ви шукаєте чисто м’ясний продукт). Їх наявність може вказувати на спробу здешевити фарш.

термін придатності — фарш швидко псується через велику поверхню контакту з повітрям та бактеріями. Обирайте найсвіжіший продукт, ретельно перевіряючи дату виготовлення та кінцевий термін споживання. Ніколи не купуйте фарш, термін придатності якого наближається до кінця, навіть якщо на нього є велика знижка.

Пам’ятайте, що найбільш оптимальним варіантом є придбати цілісний шматок м'яса у перевіреного продавця і приготуйтесь зробити фарш самостійно вдома, або зверніться до м'ясника в магазині з конкретним вибором шматка.