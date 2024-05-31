Звичайна крупа може стати прекрасним добривом для полуниці: і урожай будете збирати відрами

Полуниця — одна з найпопулярніших ранніх літніх ягід в світі. Напевно, не знайдеться такої людини, яка б не любила її смак. Саме тому полуниці часто вирощують на присадибних ділянках. Але, щоб урожай радував, потрібно знати, чим підживити ягоду.

Якщо ви хочете збирати полуницю відрами, не слід забувати про підживлення кущиків. Полуничні грядки можна підливати не лише хімічними засобами, які продаються в спеціальних магазинах. Як добриво підійдуть і більш звичні для нас продукти, що можна знайти практично на будь-якій кухні.

Мова йде про пшеничну крупу. Хоча це може здатися дивним, але цей продукт допоможе отримати по-справжньому великий урожай полуниці. Для підживлення візьміть 1 кг найдешевшої пшеничної крупи, залийте 5 л води (температура рідини повина бути близько 70-80 градусів). Суміш настоюється протягом доби. Потім готовий розчин перемішується і рідина зливається.

Отриману рідину потрібно розвести чистою водою у пропорції 1:1. Кожен полуничний кущик підливається добривом з пшеничної крупи під корінь. На одну рослину потрібно 1 л підживлення.

Чому таке природне добриво корисне для полуниці? Все дуже просто. В пшеничній крупі містяться вітаміни групи В, а також калій, магній, фосфор, кальцій, йод, натрій та амінокислоти, які необхідні для підтримання імунітету рослини, подальшого її розвитку, боротьби з деякими хворобами та шкідниками. Додатково таке добриво значно збільшує врожайність, а самі плоди робить більшими та соковитішими, прискорює їх дозрівання.

Не забувайте регулярно поливати кущі полуниці в червні, особливо за посушливої погоди. Для полуниці дуже важлива достатня вологість ґрунту. Також навколо рослин потрібно видаляти бур'яни, адже вони заважають розвитку рослини та відбирають поживні речовини.

Після квітіння кущиків не забудьте внести у ґрунт добрива з фосфором та калієм, які допомагають підтримати розвиток плодів. Також рекомендовано регулярно видаляти вуса рослини, якщо ви не плануєте її розмножувати. Важливо, щоб основний кущик зосередився лише на плодоношені.

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