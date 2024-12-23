Звичайний рис перетвориться на вишукану страву без зайвого клопоту: що треба додати

Якщо ви не знаєте, як швидко приготувати смачний та ситний обід, така страва неодмінно вам сподобається. Рис із тушонкою – це яскравий приклад того, як із простих складників можна приготувати кулінарний шедевр. Таку кашу можна подавати як на обід, так і на вечерю, якщо у вашій родині ніхто не дотримується жорсткої дієти.

Як приготувати ситну й надзвичайно смачну страву із рису: покрокова інструкція

Підготовка інгредієнтів. Для приготування страви візьміть склянку рису, дві склянки води, банку тушонки зі свинини чи яловичини, одну цибулину, одну моркву, рослинну олію та спеції за смаком. Рис треба промити, щоб не було зайвого крохмалю.

Для приготування страви візьміть склянку рису, дві склянки води, банку тушонки зі свинини чи яловичини, одну цибулину, одну моркву, рослинну олію та спеції за смаком. Рис треба промити, щоб не було зайвого крохмалю. Приготування засмажки. Наріжте цибулю і натріть моркву на засмажку як зазвичай, у глибоку чавунну каструлю налийте олії, розігрійте і додайте овочі. Обсмажте їх до золотавого кольору на середньому вогні.

Наріжте цибулю і натріть моркву на засмажку як зазвичай, у глибоку чавунну каструлю налийте олії, розігрійте і додайте овочі. Обсмажте їх до золотавого кольору на середньому вогні. Додавання тушонки. До засмажки додайте тушонку й перемішайте. Якщо є необхідність, злийте зайвий жир.

До засмажки додайте тушонку й перемішайте. Якщо є необхідність, злийте зайвий жир. Приготування рисової каші. Викладіть промитий рис на овочі з тушонкою, в жодному разі не перемішуйте, щоб не зіпсувати текстуру майбутньої страви. Залите все водою, щоб вона покривала рис приблизно на сантиметр. Можна додати сіль і суміш перців за смаком. Готуйте страву під кришкою на мінімальному вогні 25-30 хвилин, доки рідина повністю не вбереться.

Викладіть промитий рис на овочі з тушонкою, в жодному разі не перемішуйте, щоб не зіпсувати текстуру майбутньої страви. Залите все водою, щоб вона покривала рис приблизно на сантиметр. Можна додати сіль і суміш перців за смаком. Готуйте страву під кришкою на мінімальному вогні 25-30 хвилин, доки рідина повністю не вбереться. Фінальний етап. Після приготування обережно перемішайте рисову кашу і дайте настоятися під кришкою 5-7 хвилин.

Поєднання ніжного рису, соковитої тушонки й карамелізованих овочів створює неповторний смак та аромат. Така смачна рисова каша неодмінно сподобається усій вашій родині.

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