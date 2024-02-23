Звідки постійно береться пил: що зробити, щоб він довго не осідав на поверхнях

З проблемою пилу у своїх помешканнях люди зіштовхуються постійно. Але це зовсім не значить, що в будинку не прибирають. Пил може з’являтися з вентиляції, з відчинених вікон і дверей, заноситися разом зі взуттям. Розповідаємо, які проблеми зі здоров’ям може спровокувати поява пилу, і які найкращі методи у боротьбі з цією проблемою, посилаючись на сайт Better Homes&Gardens.

Яка шкода пилу для організму людини

Якщо пилу в оселі занадто багато, це може стати причиною появи алергії, астми та захворювань шкіри. Пил складається з часточок мертвих клітин шкіри, бруду, волокон одягу й шерсті домашніх улюбленців. Цей коктейль вкрай негативно впливає на здоров’я. А ще в ньому можуть міститися сліди важких металів, хімікати, мікроби, мікропластик тощо. Тому пил може стати причиною хронічних хвороб і вірусних захворювань, які дуже стійкі до антибіотиків.

Звідки береться пил: розповсюджені причини його появи

Кількість пилу залежить від пори року, району проживання, наявності домашніх улюбленців і кількості мешканців квартири чи дому. Він може потрапляти через вікна, двері, вентиляцію, одяг, взуття і лапи тварин. Часте вологе прибирання не здатне убезпечити від цієї проблеми і тому є кілька причин.

Висока вологість. Підвищений рівень вологості – це ідеальне середовище для цвілі та пилових кліщів. Професійні клінери у такому випадку рекомендують користуватися кондиціонерами, які осушують повітря, зменшуючи вологість до 40-60%. Або можна робити частіше провітрювання кімнат.

Підвищений рівень вологості – це ідеальне середовище для цвілі та пилових кліщів. Професійні клінери у такому випадку рекомендують користуватися кондиціонерами, які осушують повітря, зменшуючи вологість до 40-60%. Або можна робити частіше провітрювання кімнат. Несправність вентиляційної системи. Пил, потрапляючи в помешкання, повинен всмоктуватися системою вентиляції. Втім, якщо будинок старий чи система несправна, то пил осідатиме на поверхнях в домі. Тому вкрай важливо слідкувати за вентиляційною та опалювальною системами, регулярно змінювати повітряні фільтри, якщо такі є.

Пил, потрапляючи в помешкання, повинен всмоктуватися системою вентиляції. Втім, якщо будинок старий чи система несправна, то пил осідатиме на поверхнях в домі. Тому вкрай важливо слідкувати за вентиляційною та опалювальною системами, регулярно змінювати повітряні фільтри, якщо такі є. Зовнішні фактори. Якщо будинок стоїть біля дороги, де мало дерев та зелені, увесь пил з вулиці потраплятиме до помешкання. Тому треба слідкувати, щоб на будинку не було щілин і тріщин, варто регулярно чистити килими, штори та інший текстиль. Бо на таких речах пилу осідає найбільше.

Яка побутова техніка найкраще справляється з пилом

Найкращим помічником у домашньому прибиранні стане пилосос з водяним фільтром. Така модель відмінно збирає пил і заважає його поверненню. Окрім того, такі пилососи добре очищують повітря в помешканні, після прибирання в домі пануватиме чистота і свіжість.

Також варто користуватися поліролями для меблів. Це вкрай ефективні засоби проти осідання пилу.

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