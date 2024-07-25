Звідки в домі беруться мухи, як позбутися їх назавжди: допоможуть копійчані засоби

Ці набридливі створіння можуть з’являтися в оселі через харчові відходи й високу вологість повітря, також залітають у відчинені вікна та двері.
Розповідаємо, звідки беруться мухи в домі і як їх позбутися за допомогою народних методів.
Звідки з’являються мухи
Аби мухи прилетіли до вашої оселі, для цього потрібні певні умови.
- Харчові відходи. Відкриті відра зі сміттям, крани, що протікають, залишки їжі на столі – це все джерело їжі для мух. Тому варто обов’язково все ретельно прибирати й вимивати, особливо у спекотну погоду.
- Висока вологість повітря. Якщо у вашій оселі висока вологість, мухи обов’язково з’являтимуться, оскільки їхні личинки захищені від смерті. Тому, якщо десь є кладка, комахи літатимуть і влітку, і взимку.
- Щілини в стелі, підлозі та стінах. Мухи можуть проникати навіть через важкодоступні місця, тому варто подбати про відсутність щілин у своєму домі.
- Кімнатні рослини. Комахи з’являються у стиглих плодах та ґрунті, це можуть бути дрозофіли й коричневі мушки.
- Сміття біля будинку. Якщо біля вікон стоять баки зі сміттям, то мухи обов’язково завітають і до вашої оселі.
- З вулиці. Мухи летять через відчинені вікна та двері, якщо вони не захищені сіткою.
Як позбутися мух за допомогою народних методів
- Ефірні олії. Мухи не зносять запаху лаванди, базиліку, м’яти та евкаліпту. Тому можна придбати аромалампу або додати кілька крапель у воду та обприскати приміщення.
- Нашатирний спирт. Комахи бояться запаху спирту, тому обприскайте оселю водою з додаванням кількох крапель нашатирю.
- Яблучний оцет. З оцту можна зробити пастку. Насипте трохи рідини в банку і накрийте кришкою, попередньо зробивши в ній дірки. Комахи, потрапляючи в таку пастку, вже ніколи з неї не виберуться.
- Герань та папороть. Якщо у вас є присадибна ділянка, то на ній варто висадити ці декоративні рослини, мухи бояться їхнього запаху, як вогню.
- Полин та бузина. Такі рослини також досить ефективно боряться з комахами, тому не варто їх знищувати, якщо вони виросли на вашому городі. Чим більше таких рослин на ділянці, тим менше буде мух у вашій оселі.
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