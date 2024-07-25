Звідки в домі беруться мухи, як позбутися їх назавжди: допоможуть копійчані засоби

Ці набридливі створіння можуть з’являтися в оселі через харчові відходи й високу вологість повітря, також залітають у відчинені вікна та двері.

Розповідаємо, звідки беруться мухи в домі і як їх позбутися за допомогою народних методів.

Звідки з’являються мухи

Аби мухи прилетіли до вашої оселі, для цього потрібні певні умови.

Харчові відходи. Відкриті відра зі сміттям, крани, що протікають, залишки їжі на столі – це все джерело їжі для мух. Тому варто обов’язково все ретельно прибирати й вимивати, особливо у спекотну погоду.

Відкриті відра зі сміттям, крани, що протікають, залишки їжі на столі – це все джерело їжі для мух. Тому варто обов’язково все ретельно прибирати й вимивати, особливо у спекотну погоду. Висока вологість повітря. Якщо у вашій оселі висока вологість, мухи обов’язково з’являтимуться, оскільки їхні личинки захищені від смерті. Тому, якщо десь є кладка, комахи літатимуть і влітку, і взимку.

Якщо у вашій оселі висока вологість, мухи обов’язково з’являтимуться, оскільки їхні личинки захищені від смерті. Тому, якщо десь є кладка, комахи літатимуть і влітку, і взимку. Щілини в стелі, підлозі та стінах. Мухи можуть проникати навіть через важкодоступні місця, тому варто подбати про відсутність щілин у своєму домі.

Мухи можуть проникати навіть через важкодоступні місця, тому варто подбати про відсутність щілин у своєму домі. Кімнатні рослини. Комахи з’являються у стиглих плодах та ґрунті, це можуть бути дрозофіли й коричневі мушки.

Комахи з’являються у стиглих плодах та ґрунті, це можуть бути дрозофіли й коричневі мушки. Сміття біля будинку. Якщо біля вікон стоять баки зі сміттям, то мухи обов’язково завітають і до вашої оселі.

Якщо біля вікон стоять баки зі сміттям, то мухи обов’язково завітають і до вашої оселі. З вулиці. Мухи летять через відчинені вікна та двері, якщо вони не захищені сіткою.

Як позбутися мух за допомогою народних методів

Ефірні олії. Мухи не зносять запаху лаванди, базиліку, м’яти та евкаліпту. Тому можна придбати аромалампу або додати кілька крапель у воду та обприскати приміщення.

Мухи не зносять запаху лаванди, базиліку, м’яти та евкаліпту. Тому можна придбати аромалампу або додати кілька крапель у воду та обприскати приміщення. Нашатирний спирт. Комахи бояться запаху спирту, тому обприскайте оселю водою з додаванням кількох крапель нашатирю.

Комахи бояться запаху спирту, тому обприскайте оселю водою з додаванням кількох крапель нашатирю. Яблучний оцет. З оцту можна зробити пастку. Насипте трохи рідини в банку і накрийте кришкою, попередньо зробивши в ній дірки. Комахи, потрапляючи в таку пастку, вже ніколи з неї не виберуться.

З оцту можна зробити пастку. Насипте трохи рідини в банку і накрийте кришкою, попередньо зробивши в ній дірки. Комахи, потрапляючи в таку пастку, вже ніколи з неї не виберуться. Герань та папороть. Якщо у вас є присадибна ділянка, то на ній варто висадити ці декоративні рослини, мухи бояться їхнього запаху, як вогню.

Якщо у вас є присадибна ділянка, то на ній варто висадити ці декоративні рослини, мухи бояться їхнього запаху, як вогню. Полин та бузина. Такі рослини також досить ефективно боряться з комахами, тому не варто їх знищувати, якщо вони виросли на вашому городі. Чим більше таких рослин на ділянці, тим менше буде мух у вашій оселі.

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