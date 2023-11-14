Звідки в Україні взялися короткі прізвища із 3-4 літер: пояснюємо історію походження

Історія походження односкладових прізвищ в Україні: деякі зі списку досить поширені - перевірте своє.

Список українських прізвищ багатий, цікавий та різноманітний. Є короткі, довжелезні та незвичайні – і всі вони мають цікаву історію свого походження, про яку, напевно, ніхто й не чув. Розповідаємо, звідки взялися короткі прізвища в українців, які складаються з трьох-чотирьох літер.

Історія походження коротких українських прізвищ: список

Є кілька видів походження коротких прізвищ в Україні. Це в основному такі, які давалися за певними ознаками: рис обличчя, характеру, місця проживання, роду діяльності, професії тощо.

За місцем проживання. Такі прізвища отримали люди, які приїхали здалеку, з інших земель. Спочатку їм давали прізвиська «чех», «грек», які у майбутньому переросли у прізвища: Грек, Лях, Тур, Чех, Серб.

Такі прізвища отримали люди, які приїхали здалеку, з інших земель. Спочатку їм давали прізвиська «чех», «грек», які у майбутньому переросли у прізвища: Грек, Лях, Тур, Чех, Серб. За професією. Наприклад, Дяк – означає приналежність до духовенства, Коц – грубе полотно, з яким працював швець. А ще Рой, Рій, Роїк, Фліс, Поп тощо.

Наприклад, Дяк – означає приналежність до духовенства, Коц – грубе полотно, з яким працював швець. А ще Рой, Рій, Роїк, Фліс, Поп тощо. За рисами характеру та зовнішності. Ці прізвища утворені за індивідуальними рисами обличчя або характеру: Ніс, Зуб, Вух, Глух, Чуб, Рудь, Міць – так назвали найсміливіших, а Смик – це самий неспокійний.

Ці прізвища утворені за індивідуальними рисами обличчя або характеру: Ніс, Зуб, Вух, Глух, Чуб, Рудь, Міць – так назвали найсміливіших, а Смик – це самий неспокійний. За іменами іншомовного походження. Бар – від Бартоломея, Міх – від Михайла, Нік – від Нікіфора, Паш – від Павла, Філь – від Філімона.

Бар – від Бартоломея, Міх – від Михайла, Нік – від Нікіфора, Паш – від Павла, Філь – від Філімона. Дієслівного походження. Ці прізвища виникли від часток дієслів наказового способу – Най, Нех, Нехай. Сюди ж відноситься прізвище тюркського походження Гюль, яке означає «квітнути».

Ці прізвища виникли від часток дієслів наказового способу – Най, Нех, Нехай. Сюди ж відноситься прізвище тюркського походження Гюль, яке означає «квітнути». Козацькі прізвища, які утворені за вищевказаними ознаками. В реєстрі козаків також збереглися односкладові прізвища. Це Бут (Буть), Зуб, Уль, Лут, Квач, Швед, Цар, Прач, Руть, Кіт, Ус, Вовк, Жук, Шпак, Куст, Цмок.

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