Звідки беруться магнітні бурі: чи потрібно завжди довіряти прогнозам

Звідки беруться магнітні бурі / © Associated Press

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Астрофізикиня Олена Компанієць розповіла, що саме стоїть за явищем магнітних бур, чи справді вони стали траплятися частіше останнім часом і наскільки надійними є прогнози так званої космічної погоди.

Земля нагадує гігантський магніт з двома полюсами, однак географічні та магнітні полюси не співпадають: на півночі розташований південний магнітний полюс, а на південь — північний.

Що таке магнітні бурі: як вони виникають

За словами Олени, космос переповнений різноманітними частинками, такими як протони, електрони чи гелійові ядра, що рухаються з великою швидкістю. Ці частинки відомі як космічна радіація. Вона несе потенційну загрозу, проте магнітне поле Землі служить захисним щитом.

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Магнітна буря виникає, коли на Сонці відбувається спалах або потужний корональний викид маси — викид плазми й магнітного поля з його атмосфери, спрямований до Землі. Якщо цей викид відбувається з боку, протилежного нашій планеті, наслідки для нас будуть відсутні.

Коли спалах або корональний викид призводить до викиду заряджених частинок, ці частинки спрямовуються до Землі. Коли вони досягають нашої планети, починається їх взаємодія з магнітним полем.

Це можна порівняти з хмарою, що мчить на великій швидкості і наче врізається в щит. Внаслідок цього магнітне поле трохи деформується: спереду планети воно стискається, а ззаду розтягується. Такі зміни в магнітному полі, викликані потоком заряджених частинок, і є магнітною бурею.

Магнітне поле Землі складається з силових ліній, які виходять із одного полюса і входять у протилежний. Коли заряджені частинки рухаються вздовж цих ліній, утворюється авроральне коло — зона, де частинки взаємодіють з атмосферою Землі, що й спричиняє полярне сяйво.

В Україні його можна побачити, коли Kp-індекс досягає значення щонайменше 6.

Чи дійсно магнітні бурі почастішали

Олена Компанієць зазначає, що магнітні бурі дійсно стали траплятися частіше, і це пов’язано з 11-річним циклом сонячної активності.

Астрофізикиня пояснює, що Сонце може перебувати в спокійному стані, коли на його поверхні немає плям, спалахів чи корональних викидів маси. В такому разі магнітні бурі на Землі не виникають.

Кожні 11 років настає пік сонячної активності. Однак період, протягом якого Сонце досягає цього максимуму, триває не один рік. Коли активність Сонця зростає, це може призводити до більш частих магнітних бур на Землі. І саме зараз ми перебуваємо на максимумі цього циклу.

Чи можна вірити прогнозам

Олена Компанієць відзначає, що передбачити сонячну активність все ще залишається складним завданням. Тому найбільш точними є прогнози, зроблені на один день вперед. Інші ж є лише орієнтовними.

Науковці не можуть точно сказати, що завтра на Сонці відбудеться потужний спалах. Вони можуть лише спостерігати за активними ділянками, помічати певні процеси, що дають підстави припустити, що саме в цій зоні може статися спалах, і вгадати, куди він буде спрямований.

Однак, досі немає механізмів, які б дозволяли з 99% ймовірністю передбачити спалах. Тому прогнози щодо магнітних бур оновлюються кожного дня.