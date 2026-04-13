Звідки походить вислів "цап-відбувайло" і що він означає: про це майже ніхто не знає

Фразеологізм «цап-відбувайло» знайомий кожному з нас, але мало хто знає, що його коріння сягає конкретних історичних подій і релігійних обрядів. Це не просто образний вислів, а відображення давньої традиції, яка існувала тисячі років тому та мала чітке ритуальне значення.

Що означає вислів «цап-відбувайло»

Сьогодні так називають людину, на яку перекладають чужу провину або відповідальність.

Це може бути співробітник, якого звинувачують у помилках керівництва, або людина, яка стає «крайньою» у конфлікті. Саме цей сенс повністю повторює ідею давнього обряду.

Вислів бере початок із традицій стародавнього Ізраїлю, описаних у біблійній книзі «Левіт». Йдеться про обряд, який проводили раз на рік під час свята «Йом-Кіпур» — Дня спокути. Його здійснював первосвященник — головна релігійна особа того часу.

У ритуалі використовували двох козлів: одного приносили в жертву Богові, іншого залишали живим. Саме на другого козла клали руки та символічно «переносили» всі гріхи народу. Після цього тварину відпускали до пустелі, найчастіше в напрямку місцевості, відомої як Азазель.

Вважалося, що козел забирає з собою усі провини людей, очищуючи всю громаду.

Як саме проходив обряд

Обряд був чітко регламентований і мав глибоке символічне значення. Первосвященник публічно визнавав гріхи народу, торкаючись голови козла. Це означало передавання провини.

Після цього спеціально призначена людина виводила тварину далеко до пустелі, щоб вона не повернулася. Таким чином громада «звільнялася» від тягара провин.

Як цей вислів закріпився в мові

З часом цей ритуал припинив існувати, але сама ідея «перенесення провини» залишилася.

У різних культурах і мовах з’явилися подібні вислови. В українській мові закріпився образ «цапа-відбувайла» — того, хто відповідає за чужі помилки. В англійській мові, наприклад, існує слово «scapegoat», яке має те саме походження і значення.

Чому цей вислів актуальний сьогодні

Попри давнє походження цей фразеологізм точно описує сучасні ситуації. Люди схильні перекладати відповідальність на інших, особливо в колективі або в стресових умовах.

Розуміння походження вислову допомагає краще усвідомлювати такі механізми та не дозволяти робити себе «винним» без підстав.

Цікавий факт. У давнину існували подібні обряди і в інших культурах, наприклад, у Стародавній Греції практикували вигнання людини або тварини як символічне «очищення» міста від нещасть. Це ще раз підтверджує, що ідея перенесення провини має глибоке й універсальне коріння.