Звідки взагалі з’явилася картопля: вчені розкрили її еволюційне походження

Звідки пішла картопля / © unsplash.com

Уперше вченим із різних країн світу вдалося простежити глибоке еволюційне коріння одного з найважливіших харчових продуктів людства — картоплі. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Cell і висвітленим агентством Reuters, сучасна картопля з’явилася близько 9 мільйонів років тому в результаті природного гібридизаційного поєднання двох далеких родичів — дикого томата та рослини, схожої на сучасну картоплю, яка зростала на території Південної Америки.

Міжнародна команда науковців проаналізувала 450 геномів культурної картоплі та 56 геномів її диких різновидів. Генетичні дані переконливо свідчать: саме давнє схрещення стало ключовою точкою еволюції, що спричинила появу бульб — органів, які слугують як сховища поживних речовин і вегетативного розмноження. Саме завдяки ним картопля і стала харчовою культурою, на відміну від томата, в якого їстівним є плід.

Картопля — це одна з найбільш універсальних та поживних культур на планеті. Вона часто недооцінюється як джерело корисних речовин: у її складі — велика кількість вітаміну C, калію, клітковини та резистентного крохмалю, а також повна відсутність глютену, зауважує геномний біолог Саньвень Хуан з Китайської академії сільськогосподарських наук.

Ці зміни стали можливими приблизно через п’ять мільйонів років після того, як еволюційні шляхи предків томата та рослини Etuberosum — безбульбової, але схожої на картоплю — розійшлися. Саме тоді почалося стрімке підняття Анд, що створило холодні, посушливі умови. Нова гібридна рослина з бульбами змогла адаптуватися до нових кліматичних викликів, накопичуючи поживні речовини в підземних органах.

Сьогодні у світі налічується близько 5000 сортів картоплі, й вона посідає третє місце серед найважливіших продовольчих культур після пшениці та рису. Найбільше її вирощують у Китаї.

Отримані дані можуть відкрити нові горизонти для аграрної селекції — зокрема, виведення сортів, стійких до зміни клімату. Вчені також вивчають можливість використання генетичних властивостей томата для вдосконалення ДНК картоплі з метою усунення шкідливих мутацій. Не виключено навіть створення гібридної рослини, яка поєднає найкраще з обох видів — томати над землею та картопляні бульби під нею.

Цікаво, що попри відмінності у харчовому використанні, картопля й томат надзвичайно схожі за будовою: мають майже ідентичне листя, квіти та навіть плоди. Плоди дикої картоплі зовні нагадують маленькі зелені помідори — хоча їсти їх категорично не можна.