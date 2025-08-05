Зворотний бік "гламурного" життя: бортпровідниця розкрила неочевидні труднощі своєї роботи

Бортпровідниця розкрила неочевидні труднощі своєї роботи / © Pixabay

Реклама

Життя стюардеси, яке часто здається сповненим подорожей і романтики, насправді має чимало прихованих труднощів. У популярній спільноті на Reddit одна з бортпровідниць відверто розповіла про свій досвід, розвіюючи міфи про «гламурну» професію.

Про це пише Unilad.

Користувачів найбільше цікавили неочевидні негативні аспекти роботи, і жінка без вагань відповіла на головні запитання. Найбільшою проблемою вона назвала незручний графік:

Реклама

Постійна зміна часових поясів. Робота, коли інші відпочивають, призводить до збою біологічного годинника та регулярного пропуску сімейних свят.

Фізичні наслідки. Довгі робочі години викликають біль у всьому тілі, а постійний вплив сухого повітря в салоні літака зневоднює шкіру та волосся.

Складнощі з особистим життям. Через нестабільний графік важко будувати стосунки та підтримувати зв’язки.

Окрім цього, бортпровідниця згадала про невидимий для пасажирів аспект — турбулентність. За її словами, вона з часом навчилася ставитися до неї спокійно і тепер використовує як можливість для відпочинку.

Наостанок, відповідаючи на запитання про особисте життя, вона зізналася, що робота допомогла їй подолати інтроверсію. Попри напружений графік, вона знаходить час на хобі, зокрема на бадмінтон, який допомагає їй залишатися активною та відволікатися від рутини.

Нагадаємо, справжній скандал розгорівся навколо авіакомпанії Spirit Airlines: пасажирка стверджує, що їй відмовили в посадці на рейс через її шорти. Однак авіаперевізник має свою версію подій, заявляючи, що причиною інциденту стала «деструктивна поведінка» жінки.