Звичайні макарони перетворяться на неймовірно смачну й ароматну страву: додайте це під час варіння

Які спеції люблять макарони: поради кухарів / © www.freepik.com/free-photo

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Звичайні макарони можуть стати значно ароматнішими, якщо під час варіння додати до води трохи сушених італійських трав. Орегано, базилік і чебрець надають страві легких пряних ноток, які особливо добре поєднуються з томатними соусами, сиром і овочами. Такий простий кулінарний трюк допоможе урізноманітнити звичний гарнір без дорогих інгредієнтів.

Що додати у воду, щоб макарони були ароматнішими

Для приготування підійде суміш сушених трав або окремо орегано й базилік. На 2 літри води достатньо приблизно половини чайної ложки сухих трав. Не варто сипати надто багато приправ: вони мають створювати легкий аромат, а не перебивати смак самої страви.

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Спочатку доведіть воду до кипіння, посоліть її за смаком, додайте трави, а потім всипте макарони. Варіть їх відповідно до часу, зазначеного на пакованні, періодично помішуючи. Враховуйте, що аромат трав у воді буде делікатним: значно виразніший смак макарони отримають, якщо після варіння поєднати їх із соусом.

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Ще один варіант — використати трохи овочевого бульйону замість частини води. Він додасть страві насиченішого смаку. У такому разі обережно додавайте сіль, оскільки готовий бульйон може її вже містити.

Як зробити макарони смачнішими після варіння

Навіть правильно підібрані спеції не замінять соусу. Щоб макарони не здавалися прісними, після варіння перемішайте їх із томатним соусом, тушкованими овочами або невеликою кількістю води, у якій вони готувалися. Крохмаль, що переходить у воду під час варіння, допомагає соусу краще триматися на поверхні макаронів.

Не промивайте макарони після варіння, якщо збираєтеся подавати їх гарячими із соусом: так на їхній поверхні залишиться більше крохмалю. Виняток — страви, для яких потрібні охолоджені макарони, наприклад салати.

Щоб отримати найкращий результат, не переварюйте макарони та зважайте на форму виробів: короткі макарони добре поєднуються з густими соусами, а довгі — з більш однорідними.

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