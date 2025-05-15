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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
879
Час на прочитання
1 хв

Звичайні варені макарони стануть в рази смачнішими: додайте цей простий інгредієнт

Цей продукт зробить варені макарони ніжними й вершковими, така страва неодмінно сподобається всій сім’ї.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що додати в макарони замість вершкового масла та сиру

Що додати в макарони замість вершкового масла та сиру / © www.freepik.com/free-photo

Варені макарони — це незамінний гарнір на столі кожної української родини. Таку страву легко й швидко готувати, навіть кулінар-початківець на відмінно впорається з цим завданням. Зазвичай, щоб зробити макарони більш смачними, до них додають вершкове масло чи будь-який твердий сир. Однак багато господинь мають свій секретний інгредієнт, який перетворює звичайні варені макарони на справжній кулінарний шедевр без цих дорогих продуктів. Про це пише ресурс Ukr.Media.

Що додати в макарони, щоб вони стали в рази смачнішими: секрет досвідчених господинь

Цей секретний продукт — звичайний кисломолочний сир. Його треба додавати в гарячі макарони, щоб посилити смак страви, зробити його ніжним та вершковим.

Спочатку необхідно відварити макарони як зазвичай, потім злити воду й пересипати готову страву у велику миску. Туди ж слід додати 2-3 столові ложки свіжого кисломолочного сиру і все ретельно перемішати. Потім можна ще подрібнити свіжу зелень і посипати макарони.

Ця страва матиме ніжну вершкову текстуру навіть без додавання дорогих інгредієнтів — вершкового масла чи твердого сиру. До того ж, такі макарони легко готувати, цей процес не вимагає багато часу та зусиль. Макарони з сиром неодмінно сподобаються всій родині, а особливо маленьким дітям.

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Дата публікації
Кількість переглядів
879
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