Звичайний конфлікт через каву в офісі переріс у гучний скандал у Мережі: що трапилося

Кава в офісі / © Pixabay

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В американському офісі розгорілася справжня драма через, здавалося б, дрібницю — кавові капсули. Офісна працівниця з США поділилася своєю історією, як вона зіткнулася з нахабством колеги, яка без дозволу брала її каву, а потім ще й образилася, коли її викрили.

Про це вона поділилася на Reddit.

Спочатку це виглядало як випадковість. Жінка помітила, що її кавові капсули зникають зі столу, але не надала цьому великого значення. Проте згодом крадіжки стали систематичними: «Вона бере щодня, а іноді й двічі на день», — обурюється авторка допису.

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Варто зазначити, що це була не дешева кава — близько $1.5 (приблизно 70 грн) за капсулу. Жінка купувала її, щоб заощадити на поїздку у відпустку, і підрахувала, що за останній місяць колега випила її кави на $45 (майже 1900 грн).

Терпець урвався, і героїня історії вирішила відверто поговорити з колегою, вимагаючи або компенсувати вартість капсул, або купувати власні. Реакція була несподіваною. Колега, замість того щоб вибачитися, образилася і перестала розмовляти. Вона заявила, що вважала це «щедрістю» і назвала дивним рахувати «таку дрібницю».

«Але річ у тім, що я взагалі не пропонувала їй каву. Вона просто якось взяла — і я через свою завантаженість тоді нічого не сказала. А тепер виходить, я — погана, бо заговорила про гроші», — дивується американка.

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Реакція колеги та підтримка Reddit-спільноти

Колега ігнорує жінку вже більше тижня і в розмовах з іншими співробітниками обзиває її «дріб’язковою та жадібною». Авторка допису вважає, що колега просто звикла жити за чужий рахунок і не відчувала жодних докорів сумління, поки її не «притисли».

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Користувачі Reddit майже одноголосно підтримали американку, наголошуючи, що вона вчинила абсолютно правильно. Серед найпопулярніших коментарів:

«Вдало прижилася. Правильно зробила: скидатися або купувати свої капсули».

«І хто тут жадібний то? Так що все вірно зробила».

«Цей офісний планктон ніколи не вчиться не робити дурниць».

«Я думаю, що побіситься ще час, а потім спробує знову присісти на вашу каву».

«Ця „колега“ показала, що коли їй треба щось, то все ок. Якщо з неї, то всі відразу жадібні».

Нагадаємо, у США подружжя пасторів опинилося в центрі гучного розслідування. Засновники онлайн-церкви Victorious Grace Church Елі та Кейтлін Регаладо звинувачуються у масштабному криптовалютному шахрайстві, яке, за їхніми словами, вони здійснювали з божественного благословення.