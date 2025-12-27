Звичайний різдвяний подарунок може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям: про що йдеться

Фото ілюстративне / © Getty Images

Реклама

Для багатьох людей свічки є святковим атрибутом. Проте разом із приємним ароматом, який утворюється від їхнього горіння, вони можуть принести приховані загрози здоров’ю. Окрім ризику пожежі, фахівці попереджають про ризик виникнення серйозних проблем із диханням.

Про це пише Daily Express.

Лікар Ніл Патель з мережі «LloydsPharmacy» попередив, що ароматичні свічки можуть викликати алергію. За його словами, причина — в хімічних речовинах у їхньому складі. Більшість таких свічок містять штучні ароматизатори, барвники та інші добавки, які під час горіння вивільняють у повітря шкідливі леткі сполуки.

Реклама

Ароматизовані свічки можуть викликати алергію / © unsplash.com

«Ці хімічні речовини можуть подразнювати дихальну систему, що призводить до таких симптомів, як кашель, чхання або закладеність носа», — пояснив лікар, та закликав, які постраждали від цих хімічних речовин, уникати свічок.

Він порадив людям, які мають чутливі очі, обирати неароматизовані свічки або зовсім від них відмовитися. Цю думку підтверджує стаття в журналі «Annals of Medicine and Surgery» за 2023 рік: при горінні аромасвічок виділяються небезпечні гази. Вчені виявили у їхніх парах канцерогени, зокрема нафталін та пірен, які утворюються під час згоряння воску, барвників та ароматизаторів.

Вони також назвали поширені скарги людей, які зазнали впливу ароматичних свічок, серед яких:

запаморочення;

головний біль;

подразнення слизової оболонки;

проблеми з диханням;

сльозотеча;

чхання;

закладеність носа;

стиснення в грудях.

Дослідники зазначають, що горіння ароматичних свічок підвищує рівень формальдегіду, $CO_2$ та летких сполук у повітрі. Барвники у кольоровому воску пов’язують із ризиком раку сечового міхура, особливо при тривалому використанні свічок у непровітрюваних кімнатах. Фахівці радять обирати вироби з натурального бджолиного воску та ефірних олій замість синтетики.

Реклама

Пульмонолог Рене Діксон зауважує, що свічки не несуть миттєвої загрози — наприклад, приготування їжі забруднює повітря сильніше. Проте вона підтверджує зв’язок із онкологією: токсини накопичуються в крові та виводяться через сечу. Тому людям із раком сечового міхура (або в ремісії) та хворим на хронічне обструктивне захворювання легень краще повністю відмовитися від свічок.

Водночас фахівці розповіли, як безпечно палити свічки:

використовуйте високоякісні свічки

запаліть свічку в добре провітрюваному приміщенні, подалі від усього, що може спалахнути;

ніколи дозволяйте свічці горіти більше чотирьох годин;

ніколи не залишайте свічку без нагляду та не паліть її, якщо можете заснути;

замість того, щоб задувати свічку, використовуйте спеціальний гаситель для свічок. Використовуючи цей метод, у вас не буде диму та випадкових бризок воску при гасінні полум’я свічки;

не намагайтеся торкатися свічки або переставляти її, поки вона не охолоне.

Раніше стоматологиня назвала три види продуктів, які можуть руйнувати ваші зуби під час різдвяних свят.