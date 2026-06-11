Звичайний цукор може врятувати рослини: сім несподіваних способів використання у саду

Цукор / © unsplash.com

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Звичайний цукор, який є майже на кожній кухні, може стати несподіваним помічником у саду. Експерти з садівництва розповіли про сім способів його використання — від догляду за рослинами до боротьби зі шкідниками та покращення роботи компосту.

Про це повідомило видання martha stewart.

Одне з найпоширеніших застосувань цукру пов’язане з контролем чисельності нематод. За словами спеціалістки з догляду за газонами та експертки з садівництва компанії Online Turf Анжеліки Забер, підвищення рівня цукру в ґрунті може зменшувати вироблення яєць нематод і навіть сприяти їхній передчасній загибелі. Для цього рекомендується розсипати цукор біля уражених рослин або розчинити приблизно пів склянки цукру в 4 літрах води та полити ґрунт навколо них.

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Ще один спосіб — приваблення метеликів. Цукрова вода нагадує цим комахам природне джерело живлення — нектар. Експертка радить змочити ватний диск або губку в розчині з однієї частини цукру та чотирьох частин води, а потім розмістити їх у саду. Водночас вона застерігає не залишати відкриті миски з солодкою водою, адже запилювачі можуть потрапити в рідину та загинути.

Майстриня-садівниця і засновниця розплідника TN Nursery Теммі Санс зазначає, що цукрова вода може бути корисною для щойно пересаджених рослин. На її думку, таке поливання допомагає активізувати мікробну діяльність поблизу кореневої системи та полегшити рослинам адаптацію після пересадження. Водночас вона наголошує, що використовувати цукор треба помірно, інакше він може привабити мурах, цвіль та інших шкідників.

Також цукор іноді застосовують для боротьби з бур’янами. За словами Теммі Санс, якщо насипати його біля основи небажаної рослини та злегка полити водою, це тимчасово зв’яже азот у ґрунті. Як результат, бур’яни, які не пристосовані до умов із низьким вмістом азоту, можуть поступово ослабнути та припинити ріст.

Експерти радять використовувати цукор і для виготовлення саморобних пасток для ос. Для цього необхідно відрізати верхню частину пластикової пляшки, налити на дно розчин із двох склянок цукру та однієї склянки води, а потім вставити верхню частину назад, утворивши лійку. Така конструкція приваблює ос солодким запахом та ускладнює їм вихід назовні.

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Крім того, невелика кількість цукру може допомогти продовжити життя зрізаним квітам. Теммі Санс рекомендує додавати у вазу чайну ложку цукру, перш ніж поставити букет у воду. За її словами, стебла отримують додаткове живлення, завдяки чому квіти можуть довше зберігати свіжий вигляд. Водночас воду необхідно змінювати кожні кілька днів.

Ще один варіант використання — додавання невеликої кількості цукру до компосту або компостного чаю. Як пояснює садівниця, це підживлює корисні мікроорганізми і може пришвидшити процес розкладання органічних решток. Однак фахівчиня застерігає, що надлишок цукру здатен приваблювати щурів, мишей, тарганів та інших небажаних шкідників.

Нагадаємо, щоб гортензії тішили великими квітами до кінця сезону, важливо виконати кілька простих дій уже в червні. Деякі з них часто ігнорують навіть досвідчені садівники.

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