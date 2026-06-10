Звичка, яка може коштувати дорого: які прилади потрібно вимикати перед виходом з дому

Які прилади потрібно вимикати перед виходом з дому / © unsplash.com

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Багато побутових приладів залишаються підключеними до мережі постійно, однак деяку техніку експерти радять обов’язково від’єднувати від розетки перед виходом з дому. Причина — підвищений ризик перегріву, короткого замикання або інших несправностей, які можуть виникнути навіть тоді, коли пристрій вимкнений.

Про це повідомило видання CNET.

Головний інженер-електрик компанії Red Dog Engineering Джеррі Пун пояснив, що найпростіше правило безпеки — вимикати з розетки все, що виділяє тепло, має високе енергоспоживання або обладнане старим чи пошкодженим шнуром. За його словами, проблеми часто виникають тоді, коли потужні прилади підключають до дешевих подовжувачів або зношених розеток.

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Одними з найризикованіших пристроїв фахівець назвав обігрівачі. Вони регулярно стають причиною пожеж, пов’язаних з опалювальним обладнанням. Саме тому їх рекомендують не лише вимикати, а й повністю від’єднувати від мережі, коли ними не користуються.

До цього переліку також увійшли аерофритюрниці. Навіть після вимкнення деякі моделі продовжують перебувати під напругою, особливо якщо мають дисплей або режим очікування. У разі несправності всередині приладу це може становити додатковий ризик.

Не радять залишати підключеними й портативні кондиціонери. Через високе споживання електроенергії їх краще від’єднувати від мережі, коли вдома нікого немає.

Також обережність варто проявляти з фенами, плойками та випрямлячами для волосся. Наявність кнопки вимкнення не гарантує повної безпеки, адже будь-який електричний елемент або вимикач з часом може вийти з ладу.

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Окремо експерт згадав старі кавоварки. Деякі з них не оснащені функцією автоматичного вимкнення, тому можуть перегріватися, якщо залишаються ввімкненими надто довго. З цієї причини їх також радять відключати від розетки після використання.

Підвищену увагу варто звертати і на лампи та інші електроприлади зі старими або пошкодженими шнурами. Зношена проводка може створювати пожежну небезпеку, особливо якщо розетки також перебувають у поганому стані.

У списку опинилися й тостери. Хоча вони не належать до найнебезпечнішої техніки, експерт рекомендує не залишати їх без потреби підключеними до мережі.

Водночас зарядні пристрої для телефонів, телевізори, комп’ютерні монітори та будильники вважаються менш ризикованими. За словами Пуна, якщо шнури та розетки справні, такі пристрої зазвичай можна залишати підключеними навіть під час відсутності вдома.

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Нагадаємо, подовжувачі можуть ставати прихованим джерелом небезпеки у домі. Раніше ми повідомляли, як часто їх варто змінювати.

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