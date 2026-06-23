Звичний графік прання більше не працює: як часто треба змінювати постіль у літню спеку

Здоровий сон влітку вимагає частішого прання постільної білизни / © Pexels

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Британська експертка з прибирання Ліндсі Кромбі оприлюднила нові правила догляду за постіллю, щоб допомогти людям захистити свої ліжка від розмноження бактерій і пилових кліщів через екстремальні хвилі спеки.

Про нові стандарти прання простирадл, наволочок та наматрацників улітку пише Daily Mail.

Як часто прати простирадла та наволочки

У літні місяці наше ліжко накопичує набагато більше поту, тілесних масел, відмерлих клітин шкіри та пилку, тому потребує особливої уваги. Хоча багато людей звикли змінювати постіль раз на два тижні, експертка радить прати простирадла щонайменше раз на тиждень. Якщо ви страждаєте від сінної лихоманки, ділите ліжко з домашніми тваринами або переживаєте пік спеки, це слід робити ще частіше.

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«Під час літа наші ліжка працюють набагато інтенсивніше, ніж ми усвідомлюємо», — пояснила Ліндсі Кромбі.

Окремо фахівчиня виділила наволочки, які щоночі збирають залишки макіяжу, засоби догляду за шкірою та піт. Вона рекомендує міняти їх кожні два-три дні, щоб зберегти обличчя та волосся чистими.

«Окрім підвищення рівня чистоти, частіша зміна наволочок також може допомогти тим, хто страждає від висипань, алергії або подразнення шкіри», — додала експертка.

Догляд за наматрацниками і подушками

Наматрацник працює як головний бар’єр між тілом та матрацом, поглинаючи значну частину нічної вологи. Люди часто встановлюють його і забувають про прання, проте влітку цей елемент потрібно очищати кожні чотири-шість тижнів. Легкі літні ковдри варто кидати до пральної машини раз на кілька місяців, залежно від інтенсивності їхнього використання.

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«Подушки слід чистити кожні три-шість місяців і замінювати, коли вони більше не тримають свою форму», — підкреслила Ліндсі Кромбі.

Чиста постіль є однією з найпростіших умов для створення здорового середовища у спальні. Регулярний догляд допоможе спати набагато комфортніше, прокидатися бадьорими та назавжди забути про неприємні запахи у кімнаті.

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