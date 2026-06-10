Вдова вимагає компенсацію після смерті чоловіка

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У Великій Британії вдова подала позов на понад 200 тисяч фунтів стерлінгів проти виробника сиру після того, як її чоловік помер від інфекції, яку, за її словами, спричинив заражений продукт, подарований на День святого Валентина.

Каріна Паркс вимагає компенсацію від компанії, стверджуючи, що її чоловік Роджер Паркс помер після вживання сиру, зараженого бактерією лістерія.

Про це повідомляє видання Іadbible.

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Подарунок на День закоханих став фатальним

У лютому 2023 року жінка придбала для чоловіка подарунковий набір крафтових сирів від виробника з графства Вілтшир.

За даними слідства, художник із Західного Сассексу протягом кількох днів їв сир Baronet Reblochon, який входив до набору. Згодом він відчув різке погіршення самопочуття і 21 лютого був госпіталізований.

Через два дні лікарі встановили, що він заразився лістеріозом — інфекційним захворюванням, яке викликає бактерія Listeria monocytogenes.

Попри лікування антибіотиками та нагляд спеціалістів з інфекційних хвороб Роджер Паркс помер через шість днів після госпіталізації.

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Розслідування підтвердило зараження продукту

Під час судового розгляду 2024 року було встановлено, що сир, який вживав чоловік, був заражений і непридатний для споживання.

В офіційному висновку зазначалося, що смерть настала внаслідок поліорганної недостатності та менінгіту, спричинених інфекцією.

Після інциденту компанія відкликала партію сиру Baronet Reblochon із продажу через Агентство харчових стандартів Великої Британії (Food Standards Agency). Також повідомлялося, що після вживання цього продукту захворіли ще двоє людей.

Виробник не визнає відповідальності за смерть

Хоча компанія визнала факт зараження продукції лістерією, вона заперечує, що саме цей сир став причиною смерті Роджера Паркса.

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Представники виробника наголошують, що чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям ще до зараження. Зокрема, він переніс складну операцію на аорті, страждав на серцеву та ниркову недостатність, а також інші хронічні захворювання.

На думку захисту, саме ці хвороби могли стати головною причиною смерті.

Водночас адвокати вдови посилаються на висновки розслідування, згідно з якими зараження сиру, ймовірно, сталося через виробничі процеси компанії.

У судових документах зазначено, що виробник не вилучив небезпечний продукт із продажу вчасно, через що заражений сир потрапив до споживача.

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Що відомо про лістеріоз

Лістеріоз — це інфекційне захворювання, яке людина може отримати після вживання заражених продуктів харчування.

У більшості випадків хвороба проявляється підвищеною температурою, болем у м’язах, нудотою або діареєю та не становить серйозної загрози.

Однак у літніх людей, вагітних жінок, новонароджених та осіб з ослабленим імунітетом інфекція може призвести до тяжких ускладнень, включно з менінгітом, сепсисом і поліорганною недостатністю.

Справу розглядатиме Високий суд Лондона, якщо сторонам не вдасться врегулювати конфлікт до початку повноцінного судового процесу.

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