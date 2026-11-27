Гороскоп на зиму 2026–2027 / © Фото з відкритих джерел

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Зима 2026–2027 в астрологічних прогнозах пов’язана з переосмисленням планів, новими знайомствами та шансом змінити звичний спосіб життя. Для деяких знаків зодіаку цей період може стати особливо надихаючим: одні відчують приплив сил у роботі, інші приділять більше уваги коханню, а хтось наважиться на здійснення давньої мрії.

Телець — час відчути стабільність і винагороду за зусилля

Для Тельців зима може стати періодом, коли поступова робота почне приносити помітні результати. У професійній сфері варто звернути увагу на пропозиції, які спершу здаються незначними, але можуть відкрити шлях до більшої відповідальності або нового джерела доходу.

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В особистому житті на перший план вийдуть спокій і надійність. Самотні Тельці можуть познайомитися з людиною через друзів або спільну справу, а ті, хто вже у стосунках, — знайти більше часу для спільних планів.

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Лев — нові можливості та приємна увага

Для Левів зимовий період пов’язаний із самовираженням. Це вдалий час, щоб показати свої здібності, презентувати ідею або повернутися до заняття, яке давно приносило задоволення.

У стосунках Левам може захотітися більше тепла та щирості. Відверта розмова допоможе краще зрозуміти близьку людину, а нове знайомство здатне подарувати натхнення. Головна підказка для цього знаку — не чекати ідеального моменту, а зробити перший крок.

Терези — зима романтики та гармонії

Терези можуть сприймати зиму 2026–2027 як нагоду відновити внутрішню рівновагу й повернути в життя більше краси. У центрі уваги будуть стосунки, дружба та домашній затишок.

Цей період підходить для примирення, спільних поїздок або знайомств із людьми, які поділяють ваші інтереси. У роботі корисно домовлятися й шукати рішення, вигідні для обох сторін. Не варто погоджуватися на все заради спокою: справжня гармонія починається з чесного діалогу.

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Стрілець — шанс на зміни та здійснення задумів

Для Стрільців зима може стати стартом нового етапу. З’явиться бажання навчатися, подорожувати, змінювати робочі підходи або спробувати себе в незнайомій справі.

Важливо не відкладати задум лише через страх помилитися. Невеликий практичний крок — записатися на курс, надіслати пропозицію чи почати планувати поїздку, допоможе перетворити мрію на конкретний план. У спілкуванні Стрільцям варто бути уважнішими до обіцянок: щирість і послідовність зміцнять довіру.

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