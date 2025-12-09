Зима може вдарити по здоров’ю собак: ветеринар назвала п’ять правил, які врятують улюбленців

Собака / © pixabay.com

Реклама

У холодний сезон домашні тварини потребують більшої уваги, ніж зазвичай. Напередодні свят, коли господарі частіше беруть собак у поїздки та на довгі прогулянки, ветеринари нагадують: зимові температури несуть низку небезпек, які багато хто просто не враховує. Вже за температури нижче 7°C перебування котів надворі стає небезпечним, а для більшості собак критичною є позначка 5°C.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарна хірургиня докторка Сара Пейдж-Джонс окреслила п’ять важливих кроків, які допоможуть захистити улюбленців у холодну пору року.

Реклама

Перш за все варто переглянути раціон. Узимку організм тварини витрачає більше енергії: на підтримання тепла, ріст густішої шерсті та адаптацію до холоду. За словами експертки, активним тваринам або тим, що живуть у прохолодному приміщенні, може знадобитися калорійніший корм. Для додаткової енергії корисними будуть кісткові бульйони, жирна риба чи броколі.

Не менш важливо тримати тварину в теплі. Вологе хутро — це не просто дискомфорт, а ризик бактеріальних інфекцій чи злипання шерсті. Після прогулянок фахівці радять ретельно витирати собаку, уникати частого купання та за потреби користуватися теплими светрами або пальтами — особливо для короткошерстих порід або собак, що походять з теплих регіонів.

Узимку страждають і лапи. Сіль, лід та реагенти можуть подразнювати шкіру, тож після прогулянок варто промити й висушити подушечки, а також перевіряти їх на тріщини. Зволожувальний бальзам для тварин допоможе захистити шкіру від подразнення.

Окрема увага — антифризу. Речовини, що містять етиленгліколь або метанол, мають солодкий смак і можуть приваблювати тварин, але водночас є вкрай токсичними. Доктор Пейдж-Джонс наголошує: потрібно уникати калюж біля авто та використовувати лише безпечні для тварин засоби. Симптоми отруєння можуть проявитися вже через пів години — це блювання, млявість та порушення координації. У такому разі слід негайно звернутися до ветеринара.

Реклама

Ще один зимовий виклик — біль у суглобах, який посилюється у холодну та вологу погоду, особливо у старших тварин. Якщо собаці важко підніматися сходами або кішка стала менш активною, це може бути ознакою дискомфорту. Для підтримки рухливості ветеринари рекомендують добавки з глюкозаміном і хондроїтином.

Раніше ми розповідали, що перед святами ветеринари нагадують: різдвяні ласощі можуть серйозно нашкодити собакам.