Собака і кіт / © Associated Press

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З приходом холодів вуличні коти й собаки шукають теплі місця, де можна сховатися від морозу та вітру. Нерідко таким прихистком стають припарковані автомобілі: тварини ховаються під днищем, біля коліс або навіть у моторному відсіку.

Національна поліція України закликала водіїв перевіряти автомобілі перед кожним запуском двигуна. Такий огляд займе лише 10 секунд, але може врятувати життя тварині.

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Чому взимку коти й собаки ховаються під автомобілями

У морозну та вітряну погоду тварини інстинктивно шукають тепло. Двигун автомобіля після поїздки ще деякий час залишається теплим, тому коти можуть забиратися під капот і в моторний відсік. Собаки ж нерідко ховаються під днищем або біля коліс.

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Якщо водій не помітить тварину та запустить двигун, вона може отримати серйозні травми або загинути.

«З настанням холодів вуличні тварини шукають тепло. І часто прихистком для них стають припарковані автомобілі», — зазначили в Національній поліції.

© Національна поліція України

Як перевірити автомобіль перед запуском двигуна: поради водіям

Поліцейські радять зробити короткий огляд машини щоденною звичкою. Для цього не потрібні спеціальні інструменти — достатньо кількох простих дій:

Огляньте простір під автомобілем і навколо коліс.

Перевірте колісні арки та днище.

Постукайте по капоту, щоб налякати тварину й дати їй змогу вибратися.

Прислухайтеся, чи немає сторонніх звуків із моторного відсіку.

За можливості посвітіть ліхтариком у важкодоступні місця.

«Зробіть огляд машини своїм щоденним ритуалом перед запуском двигуна. Всього 10 секунд допоможуть убезпечити тварину», — наголосили в поліції.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як безпритульні тварини переживають сильні морози та чому їм дедалі складніше знайти теплий прихисток.

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