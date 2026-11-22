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Зимова пастка для тварин: поліція закликала водіїв перевіряти авто перед кожною поїздкою
З настанням холодів вуличні коти й собаки шукають тепло — нерідко їхнім прихистком стають припарковані автомобілі.
З приходом холодів вуличні коти й собаки шукають теплі місця, де можна сховатися від морозу та вітру. Нерідко таким прихистком стають припарковані автомобілі: тварини ховаються під днищем, біля коліс або навіть у моторному відсіку.
Національна поліція України закликала водіїв перевіряти автомобілі перед кожним запуском двигуна. Такий огляд займе лише 10 секунд, але може врятувати життя тварині.
Чому взимку коти й собаки ховаються під автомобілями
У морозну та вітряну погоду тварини інстинктивно шукають тепло. Двигун автомобіля після поїздки ще деякий час залишається теплим, тому коти можуть забиратися під капот і в моторний відсік. Собаки ж нерідко ховаються під днищем або біля коліс.
Якщо водій не помітить тварину та запустить двигун, вона може отримати серйозні травми або загинути.
«З настанням холодів вуличні тварини шукають тепло. І часто прихистком для них стають припарковані автомобілі», — зазначили в Національній поліції.
Як перевірити автомобіль перед запуском двигуна: поради водіям
Поліцейські радять зробити короткий огляд машини щоденною звичкою. Для цього не потрібні спеціальні інструменти — достатньо кількох простих дій:
Огляньте простір під автомобілем і навколо коліс.
Перевірте колісні арки та днище.
Постукайте по капоту, щоб налякати тварину й дати їй змогу вибратися.
Прислухайтеся, чи немає сторонніх звуків із моторного відсіку.
За можливості посвітіть ліхтариком у важкодоступні місця.
«Зробіть огляд машини своїм щоденним ритуалом перед запуском двигуна. Всього 10 секунд допоможуть убезпечити тварину», — наголосили в поліції.
Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав, як безпритульні тварини переживають сильні морози та чому їм дедалі складніше знайти теплий прихисток.