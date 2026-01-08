Зимова пастка на шляхах: фахівці дали поради водіям, як діяти на слизькій дорозі та в хуртовину

Дорога. / © Associated Press

Україну накрила сильна негода, яка призвела до колапсу на дорогах. Автомобілі не лише застрягли у переметах, але й сталося чимало аварій. Втім, у найближчі дні ситуація не покращиться, а навпаки.

Як мінімізувати ризики на зимових дорогах, повідомили фахівці Укртрансбезпеки.

Експерти наголошують, що в умовах ожеледиці, сильної хуртовини і переметів, навіть досвідчені водії стикаються з підвищеними ризиками. Важливо бути максимально уважними, обачними й зваженими у кожному рішенні на дорозі.

«Рейс краще відкласти коли ожеледиця поєднується з сильним боковим вітром і поганою видимістю — зупинка вигідніша та безпечніша за рух», — радять фахівці.

Стан транспорту

Зимова гума має придатною для зимових дорогі. Перед рейсом варто перевірити тиск у шинах, бо на морозі він падає, а також роботу акумулятора, гальм, фар, склоочисників та наявність рідини для них. Слід переконатися, що державний номерний знак та дзеркала очищені.

Швидкість та дистанція

Тримайте дистанцію навіть якщо здається, що швидкість невелика. На слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується у декілька разів. Під час ожеледиці не перевищуйте швидкість та уникайте різких рухів за кермом.

Небезпечні ділянки

На зимовій дорозі, здавалося б, звичайні ділянки стають потенційно небезпечними. Це — перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки, мости та естакади. Важливо дотримуватися правил та швидкісного режиму для уникнення аварійних ситуацій.

Маневри

Різке гальмування, прискорення, різкий поворот керма — основні причини заносів. Саме тому рівномірно і зважено користуйтеся педалями.

Під час заносу — слід не гальмувати та вирівнювати рух плавно. Уважно слідкуйте за іншими учасниками дорожнього руху, пам’ятайте: пішохід може раптово підсковзнутися та впасти на проїжджу частину.

Вантаж і пасажири

Погано закріплений вантаж на слизькій дорозі — додатковий ризик. Пасажирські перевезення в негоду потребують подвійної уваги до режиму руху та стану водія.

Нагадаємо, 8 січня сильна негода паралізувала дороги України. Рух транспорту обмежили в кількох областях на заході — у Львівській, Рівненській та Волинські. Втім негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях. Далі — Київщина.

