Коли починаються зимові канікули 2026 року в Україні / © pexels.com

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У більшості українських шкіл перерва в навчанні припаде на кінець грудня 2026 року та першу половину січня 2027-го. Однак є міста, де школярі підуть на канікули значно раніше, а повернуться до класів пізніше.

Єдиного графіка для всіх навчальних закладів немає. Дати визначають самі школи, враховуючи навчальний план, кількість проведених уроків і те, коли діти відпочивали восени. Тому розклад може відрізнятися навіть у межах одного міста.

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Коли школярі підуть на зимові канікули 2026 року

У більшості українських шкіл зимовий відпочинок розпочнеться між 24 і 28 грудня. Водночас у деяких містах діти завершать навчання ще в середині місяця.

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За попередніми графіками, дати зимових канікул у різних регіонах України будуть такими:

Місто Орієнтовні дати канікул Київ, Житомир, Луцьк 24 грудня — 10 січня Дніпро 25 грудня — 6 січня Львів 24 грудня — 6 січня Одеса, Суми, Кропивницький 26 грудня — 10 січня Харків 24 грудня — 10 січня Миколаїв, Запоріжжя 28 грудня — 10 січня Хмельницький 19 грудня — 3 січня Тернопіль 14 грудня — 10 січня Івано-Франківськ 24 грудня — 11 січня Рівне 19 грудня — 3 січня Вінниця 21 або 26 грудня — 10 січня Черкаси, Херсон, Чернігів 25 грудня — 10 січня Полтава 24 грудня — 24 січня Чернівці, Ужгород 22 грудня — 10 січня

Дати можуть змінюватися залежно від рішення конкретного навчального закладу. Тому батькам краще не орієнтуватися лише на загальноміський графік, а перевірити оголошення своєї школи.

Де школярі матимуть найдовші зимові канікули

Найбільше часу на відпочинок, за попередніми даними, матимуть учні полтавських шкіл. Там зимові канікули запланували з 24 грудня до 24 січня. Фактично діти не навчатимуться близько місяця.

Досить тривалу перерву передбачили й у Тернополі. Канікули там мають розпочатися 14 грудня та закінчитися 10 січня. Тобто школярі зможуть відпочивати майже чотири тижні.

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У Хмельницькому та Рівному діти також підуть на зимові канікули раніше, ніж у багатьох інших містах, — уже 19 грудня. Щоправда, повернутися до навчання їм доведеться 3 січня.

У Києві, Житомирі, Луцьку та Харкові відпочинок орієнтовно триватиме з 24 грудня до 10 січня. В інших містах початок і завершення канікул залежатимуть від затвердженого шкільного розкладу.

Чому в різних містах канікули починаються в різний час

Причина відмінностей — у тому, що школи можуть самостійно визначати структуру навчального року. Зокрема, адміністрації мають можливість змінювати дати осіннього та зимового відпочинку, якщо це потрібно для організації освітнього процесу.

Наприклад, частина шкіл Хмельницького вирішила перенести осінні канікули на грудень. Через це зимовий відпочинок для учнів почнеться раніше.

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На графік також впливають навчальне навантаження, необхідність виконати освітню програму та безпекова ситуація. Саме тому не варто дивуватися, якщо в одній школі діти вже відпочиватимуть, а в іншій ще ходитимуть на уроки.

Як дізнатися, коли саме ваша дитина піде на канікули

Найпростіший спосіб — звернутися до класного керівника або перевірити повідомлення від адміністрації школи. Часто актуальний календар навчального року публікують на офіційному сайті закладу чи в батьківських чатах.

Окремо варто уточнити, коли саме відбудеться перший урок після зимового відпочинку. Адже дата повернення до школи також може відрізнятися залежно від навчального закладу.

FAQ

Коли починаються зимові канікули 2026 року в Україні?

У більшості українських шкіл зимові канікули розпочнуться наприкінці грудня — приблизно 24–28 числа. Проте в окремих містах діти підуть відпочивати раніше. Наприклад, у Тернополі початок канікул запланований на 14 грудня, а в Хмельницькому та Рівному — на 19 грудня.

Де в Україні зимові канікули триватимуть найдовше?

За попереднім графіком, найдовше відпочиватимуть школярі Полтави. Там канікули мають тривати з 24 грудня 2026 року до 24 січня 2027-го. У Тернополі зимова перерва запланована з 14 грудня до 10 січня. Остаточні дати потрібно уточнювати у своїй школі.

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