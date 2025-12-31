Зимові зачіски 2025-2026: десять трендів, на які варто звернути увагу

Зимові тренди зачісок 2025-2026 / © pexels.com

Реклама

Після акуратних бобів і коротких піксі, що панували восени, настає новий сезон із живою текстурою, природним об’ємом і благородною палітрою. Від вишневого червоного до теплої блондинки та медових тонів — кольори обіцяють ніжне сяйво та сучасну, водночас позачасову красу.

Легкий, повітряний shag

Класичний shag цієї зими стає м’якшим і романтичнішим: довгі, плавно переплетені шари та тонкі пасма, що обрамляють обличчя, підкреслюють вилиці. Для хвилястого волосся підходить природна сушка та текстурувальний крем, а для кучерів — легка пінка і дифузор.

Подовжений боб з градуйованими шарами (lob)

М’який, структурований lob зберігає елегантність класичного подовженого боба, але виглядає більш текуче і природно. Внутрішні шари створюють рух і об’єм навіть у ті дні, коли волосся «живе власним життям». Для глибини кольору обирайте довгі, плавні градації.

Реклама

Медовий відтінок

Яскраві, сяючі медові тони роблять волосся немов підсвіченим теплим світлом. Цей благородний відтінок лежить між насиченим рудим і червоно-медовим — теплий, свіжий та виразний, але водночас не надто яскравий.

Об’єм у стилі 90-х

Повертається м’яка динаміка і пишність, яка прикрашала зачіски кінця XX століття. Легкі шари біля обличчя створюють рух без натяку на старомодність. Дома ефект допоможе досягти кругла щітка та засоби для об’єму.

Bixie — гібрид pixie і bob

Середина між сміливою піксі та м’яким бобом — стильний, трохи недбалий силует à la 90-ті. Підходить як прямому, так і злегка хвилястому волоссю.

Глянцевий блиск

Через сухе зимове повітря та тертя шарфів і курток волосся швидко втрачає сяйво. Відновлювальні процедури, олії жожоба та аргани, а також серуми для блиску повертають локонам здоров’я та розкішний вигляд.

Реклама

Балаяж

Ніжне поєднання димчастих і нейтральних тонів створює м’який природний градієнт, що чудово виглядає і в житті, і на фото. Щоб зберегти холодні відтінки, раз на два тижні рекомендується використовувати спеціальний шампунь.

Мікро-боб

Боб до підборіддя з ледь помітною внутрішньою градацією — легкий спосіб додати об’єм, не втрачаючи форми. Ідеальний для тонкого або хвилястого волосся, яке взимку швидко лежить плоско.

М’яка «медова» блондинка

Тепла, приглушена блондинка створює ефект здорового, сяючого волосся. Медовий балаяж м’яко відростає, підходить багатьом типам зовнішності та ловить навіть слабкі зимові промені світла.

Вишневий червоний

Глибокий, насичений відтінок, який узимку виглядає особливо благородно. Ідеальний для темного волосся — додає об’єму, глибини та характеру, залишаючись простим у догляді.